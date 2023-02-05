- 05 Şub 2023 - 09:57 G: 05 Şub 2023 - 10:05

Survivor Ünlüler Gönüllüler Birbirine Girdi! Beklenen Kavga Bu Akşam… Tehditler Havada Uçuştu!

Tv8 ekranlarının popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler takımının birbirine girdiği görüldü. Beklenen kavganın bu akşam ekranlara geleceği görülürken, tehditlerin ise havada uçuştuğu duyuldu. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum; yorum üzerine yorum aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ise hem ödül oyunları hem de dokunulmazlık oyunları için parkurda canla başla savaş veriyor. Gerilimin ve tansiyonunun yüksek olduğu Survivor yarışmasında; Ünlüler takımıyla Gönüllüler takımı arasında ezeli bir rekabetin olduğu görülüyor. Yarışmacılar arasında çıkan son dakika kavgası ise ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2023 - 09:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!” mask
Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!”
Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla... mask
Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla...
Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti… mask
Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti…
Yalı Çapkını Abidin – Suna Sahnesi Yürek Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Yalı Çapkını Abidin – Suna Sahnesi Yürek Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler? mask
Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler?
Survivor Yarışmasından Toplu Diskalifiye! 4 Kişinin Çıkışı Garantilendi; Acun Ilıcalı Teker Teker Gönderdi… mask
Survivor Yarışmasından Toplu Diskalifiye! 4 Kişinin Çıkışı Garantilendi; Acun Ilıcalı Teker Teker Gönderdi…
Kızılcık Şerbet Dizisinde Abdullah – Alev Aşkı Yanmaya Başladı! Tüm Aile Birbirine Aşık Olmaya Başladı… mask
Kızılcık Şerbet Dizisinde Abdullah – Alev Aşkı Yanmaya Başladı! Tüm Aile Birbirine Aşık Olmaya Başladı…
Kısmetse Olur Yarışmasında Mide Bulandıran Taciz! Gözleriyle Soyup Soğana Çevirdi… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Mide Bulandıran Taciz! Gözleriyle Soyup Soğana Çevirdi… “Bu Kadarı da Pes!”
Ebru Şahin’in Dekolteli Elbisesi Yürek Hoplattı! “Fizik Deyince Sen!” Hem Alttan Hem Üstten… mask
Ebru Şahin’in Dekolteli Elbisesi Yürek Hoplattı! “Fizik Deyince Sen!” Hem Alttan Hem Üstten…
Pelin Karahan Karların İçinde Poz Verdi! “Tam Bir Karlar Kraliçesi!” Bembeyaz Teniyle… mask
Pelin Karahan Karların İçinde Poz Verdi! “Tam Bir Karlar Kraliçesi!” Bembeyaz Teniyle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! mask
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor! mask
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL