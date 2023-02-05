Survivor Ünlüler Gönüllüler Birbirine Girdi! Beklenen Kavga Bu Akşam… Tehditler Havada Uçuştu!
Tv8 ekranlarının popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler takımının birbirine girdiği görüldü. Beklenen kavganın bu akşam ekranlara geleceği görülürken, tehditlerin ise havada uçuştuğu duyuldu. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum; yorum üzerine yorum aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ise hem ödül oyunları hem de dokunulmazlık oyunları için parkurda canla başla savaş veriyor. Gerilimin ve tansiyonunun yüksek olduğu Survivor yarışmasında; Ünlüler takımıyla Gönüllüler takımı arasında ezeli bir rekabetin olduğu görülüyor. Yarışmacılar arasında çıkan son dakika kavgası ise ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.