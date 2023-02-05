Survivor Ünlüler Gönüllüler Birbirine Girdi! Beklenen Kavga Bu Akşam… Tehditler Havada Uçuştu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ise hem ödül oyunları hem de dokunulmazlık oyunları için parkurda canla başla savaş veriyor. Gerilimin ve tansiyonunun yüksek olduğu Survivor yarışmasında; Ünlüler takımıyla Gönüllüler takımı arasında ezeli bir rekabetin olduğu görülüyor. Yarışmacılar arasında çıkan son dakika kavgası ise ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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