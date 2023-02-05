Gönül Dağı Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! Taner Kafası Atınca Gerekeni Yaptı! “Az Bile!”

Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrollerinde bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla reytingleri sallayıp geçen Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Taner ve Yasemin’in evlilikten döndüğü görülmüştü. Taner’in Yasemin son yaptığına dayanmaması ise seyircileri mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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