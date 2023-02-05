Gönül Dağı Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! Taner Kafası Atınca Gerekeni Yaptı! “Az Bile!”
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda cinnet geçirten bir sahne ekranlara geldi. Taner’in kafası atınca gerekeni yaptı. Üst üste sıkıntılar yaşayan Taner, en sonunda çılgına döndü. Seyircilerin dikkatini üzerine çeken Gönül Dağı dizisinin o sahnelerini izleyenler ise “Az bile yaptı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…
Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrollerinde bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla reytingleri sallayıp geçen Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Taner ve Yasemin’in evlilikten döndüğü görülmüştü. Taner’in Yasemin son yaptığına dayanmaması ise seyircileri mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.