- 05 Şub 2023 - 10:27 G: 05 Şub 2023 - 10:51

Gönül Dağı Dizisinde Cinnet Geçirten Sahne! Taner Kafası Atınca Gerekeni Yaptı! “Az Bile!”

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda cinnet geçirten bir sahne ekranlara geldi. Taner’in kafası atınca gerekeni yaptı. Üst üste sıkıntılar yaşayan Taner, en sonunda çılgına döndü. Seyircilerin dikkatini üzerine çeken Gönül Dağı dizisinin o sahnelerini izleyenler ise “Az bile yaptı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…

Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrollerinde bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla reytingleri sallayıp geçen Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Taner ve Yasemin’in evlilikten döndüğü görülmüştü. Taner’in Yasemin son yaptığına dayanmaması ise seyircileri mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2023 - 10:27 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dokuz Oğuz 2.Bölüm İzle Full Tek Parça! 4 Şubat 2023 Dokuz Oğuz Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Dokuz Oğuz 3.Bölüm Fragman mask
Dokuz Oğuz 2.Bölüm İzle Full Tek Parça! 4 Şubat 2023 Dokuz Oğuz Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Dokuz Oğuz 3.Bölüm Fragman
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7.Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Barbaros Hayreddin: Sultanın İzinde 8.Bölüm Fragmanı mask
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7.Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Barbaros Hayreddin: Sultanın İzinde 8.Bölüm Fragmanı
Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2023 Sıfırıncı Gün 5.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 6.Bölüm Fragmanı mask
Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2023 Sıfırıncı Gün 5.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 6.Bölüm Fragmanı
Yalı Çapkını 20.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2023 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını 21.Bölüm Fragmanı mask
Yalı Çapkını 20.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2023 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını 21.Bölüm Fragmanı
Kızılcık Şerbeti 15.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2023 Kızılcık Şerbeti Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Kızılcık Şerbeti 16.Bölüm Fragmanı mask
Kızılcık Şerbeti 15.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2023 Kızılcık Şerbeti Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Kızılcık Şerbeti 16.Bölüm Fragmanı
Camdaki Kız Dizisinde Türkan, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak! Kavga, Gürültü Sahnelerine Hazır Olun… mask
Camdaki Kız Dizisinde Türkan, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak! Kavga, Gürültü Sahnelerine Hazır Olun…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit En Sonunda Çıldırttı! Seyran’ın Karşısına Utanmadan… “Yazık Kafana!” mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit En Sonunda Çıldırttı! Seyran’ın Karşısına Utanmadan… “Yazık Kafana!”
Al Sancak 3.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2023 Alsancak 23 Bölüm Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Al Sancak Dizisi 4.Bölüm Fragmanı! mask
Al Sancak 3.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2023 Alsancak 23 Bölüm Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Al Sancak Dizisi 4.Bölüm Fragmanı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28.Bölüm Full İzle! 2 Şubat Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! 29. Bölüm Fragmanı İzle mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28.Bölüm Full İzle! 2 Şubat Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! 29. Bölüm Fragmanı İzle
Camdaki Kız 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2023 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 68. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2023 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 68. Bölüm Fragmanı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! mask
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor! mask
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL