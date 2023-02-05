Demet Özdemir’in Hırkasının Fiyatı Kafaları Yedirtti! Millet O Paraya Ev Dizip Evleniyor…

Erkenci Kuş, No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda ve daha birçok yapımda boy gösteren güzel isim Demet Özdemir’in yetenekli bir oyuncu olduğu görülüyordu. Bir dram dizisiyle daha hayatımıza girecek olan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ilgiyle takip ediliyordu. Son paylaşımında üzerinde bir hırkayla pozlar veren Demet Özdemir, kıyafetinin fiyatıyla şok etti. İşte merak edilenler…

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