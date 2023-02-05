Demet Özdemir’in Hırkasının Fiyatı Kafaları Yedirtti! Millet O Paraya Ev Dizip Evleniyor…
Yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” isimli diziyle giriş yapacak olan Demet Özdemir’in lükse düşkün olduğu biliniyor. Gerek giydiği kıyafetlerle gerek kıyafetlerinin fiyatlarıyla bunu gösteren Demet Özdemir’in tek bir hırkasının fiyatı ise kafaları yedirtti. Milletin o paraya evlenip evini dizdiğine dair yorumlarsa peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Erkenci Kuş, No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda ve daha birçok yapımda boy gösteren güzel isim Demet Özdemir’in yetenekli bir oyuncu olduğu görülüyordu. Bir dram dizisiyle daha hayatımıza girecek olan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ilgiyle takip ediliyordu. Son paylaşımında üzerinde bir hırkayla pozlar veren Demet Özdemir, kıyafetinin fiyatıyla şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.