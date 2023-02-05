25.500 TL Promosyon Müjdesi Duyuruldu! Cüzdanlar Paradan Kabaracak; Son Dakika Bilgisi…

2022 yılı boyunca devam eden promosyon ödemeleri, milyonlarca vatandaşın dikkatini üzerine çekiyor. Hem özel hem de kamu bankaları arasında yaşanan bu promosyon rekabetine en son olarak Vakıflar Bankası katıldı. Tam tamına 25.500 TL promosyon vereceğin açıklayan banka, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

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