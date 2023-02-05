25.500 TL Promosyon Müjdesi Duyuruldu! Cüzdanlar Paradan Kabaracak; Son Dakika Bilgisi…
Milyonlarca vatandaşa tam tamına 25.500 TL promosyon verileceği duyuruldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği promosyon ödemelerine bir yenisi eklenince cüzdanların paradan kabaracağı görülmüş oldu. Gelen son dakika bilgisi ise gündem yarattı. Bizlerde bunun üzerine promosyon ödemeleri hakkında araştırma yapan vatandaşlara özel haberimizi hazırladık. İşte merak edilenler…
2022 yılı boyunca devam eden promosyon ödemeleri, milyonlarca vatandaşın dikkatini üzerine çekiyor. Hem özel hem de kamu bankaları arasında yaşanan bu promosyon rekabetine en son olarak Vakıflar Bankası katıldı. Tam tamına 25.500 TL promosyon vereceğin açıklayan banka, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.