- 05 Şub 2023 - 11:29 G: 05 Şub 2023 - 11:52

25.500 TL Promosyon Müjdesi Duyuruldu! Cüzdanlar Paradan Kabaracak; Son Dakika Bilgisi…

Milyonlarca vatandaşa tam tamına 25.500 TL promosyon verileceği duyuruldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği promosyon ödemelerine bir yenisi eklenince cüzdanların paradan kabaracağı görülmüş oldu. Gelen son dakika bilgisi ise gündem yarattı. Bizlerde bunun üzerine promosyon ödemeleri hakkında araştırma yapan vatandaşlara özel haberimizi hazırladık. İşte merak edilenler…

2022 yılı boyunca devam eden promosyon ödemeleri, milyonlarca vatandaşın dikkatini üzerine çekiyor. Hem özel hem de kamu bankaları arasında yaşanan bu promosyon rekabetine en son olarak Vakıflar Bankası katıldı. Tam tamına 25.500 TL promosyon vereceğin açıklayan banka, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

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05 Şub 2023 - 11:29 Ankara- Yaşam

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