Yalı Çapkını Ferit’in İpi Kesildi! Arsız, Utanmaz, Yüzsüz Ferit Yaptı Yapacağını… “Yok Artık!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in ipinin kesildiği görüldü. Arsız, utanmaz ve yüzsüz gibi birbirinden farklı yorumlar alan Ferit’in yaptıkları sinirlerin bozulmasına neden oldu. İşte milyonların dikkatini üzerine çeken o anlar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ise ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkıyordu. Cuma akşamlarının favori dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin yaptıkları ise en sonunda çıldırttı. Seyran’ın kalbini yok sayan ve önceliği her zaman kendine veren Ferit, en sonunda seyircileri çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.