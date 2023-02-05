Yalı Çapkını Ferit’in İpi Kesildi! Arsız, Utanmaz, Yüzsüz Ferit Yaptı Yapacağını… “Yok Artık!”

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ise ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkıyordu. Cuma akşamlarının favori dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin yaptıkları ise en sonunda çıldırttı. Seyran’ın kalbini yok sayan ve önceliği her zaman kendine veren Ferit, en sonunda seyircileri çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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