- 05 Şub 2023 - 12:54 G: 05 Şub 2023 - 13:03

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Baş Döndüren Kumsal Pozu! Hırkasını Omuzlarından İndirip… “Neyin İspatı Bu!”

Geçtiğimiz günlerde kötü bir haber vererek babasının kalp krizi geçirdiğini duyuran Alişan’ın eşi Buse Varol’un baş döndüren kumsal pozlarına hayranları mest oldu. Hırkasını omuzlarından düşüren güzel isim Buse Varol’a takipçileri ise “Neyin ispatı bu” yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı sallayan güzel isim Varol’un fiziği ve güzelliği ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…

Yakın zamanda ekranlara döneceğini duyuran ve hatta Gönül Dağı, Camdaki Kız gibi yapımlarla anılan Buse Varol’un hayat vereceği karakter merak konusu olmuştu. Burak’ın doğumundan sonra elini ayağını sektörden çeken Buse Varol’un dizisi gündem yaratmıştı. Konu hakkında ser verip sır vermeyen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu kareler ise şok etti. İşte merak edilenler…

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05 Şub 2023 - 12:54 Ankara- Yaşam

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