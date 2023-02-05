Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Baş Döndüren Kumsal Pozu! Hırkasını Omuzlarından İndirip… “Neyin İspatı Bu!”

Yakın zamanda ekranlara döneceğini duyuran ve hatta Gönül Dağı, Camdaki Kız gibi yapımlarla anılan Buse Varol’un hayat vereceği karakter merak konusu olmuştu. Burak’ın doğumundan sonra elini ayağını sektörden çeken Buse Varol’un dizisi gündem yaratmıştı. Konu hakkında ser verip sır vermeyen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu kareler ise şok etti. İşte merak edilenler…

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