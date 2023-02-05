- 05 Şub 2023 - 14:26 G: 05 Şub 2023 - 15:17

Müge Anlı'da Fatma Urdemir Olayı Nedir? Anne – Kız Canlı Yayını Kattı Karıştırdı! Yanık Ayşe Ortaya Çıktı...

ATV Ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı’da beyin yakan bir olay ekranlara geldi. Anne – kız canlı yayını resmen kattı karıştırdı. Erkeklere satıldığını ifade ederek programa katıldı. Canlı yayında gündeme gelen iddialar ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyor. Her bir olaya en az Müge Anlı’nın ekibi kadar hakim olan seyircinin gündemine yeni bir gündem yerleşti. Programa katılan Ayşe Hanım, 5 çocuk annesi kızı Fatma’nın ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Kaçırıldığını ve erkeklere satıldığını ifade eden Ayşe Hanım’a canlı yayında gelen ihbarlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2023 - 14:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Baş Döndüren Kumsal Pozu! Hırkasını Omuzlarından İndirip… “Neyin İspatı Bu!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Baş Döndüren Kumsal Pozu! Hırkasını Omuzlarından İndirip… “Neyin İspatı Bu!”
Kısmetse Olur Yaren’in Defteri Dürüldü! “Ebu Cehil’in Öz Kızı!” Öyle Şeyler Yapıyor Ki… mask
Kısmetse Olur Yaren’in Defteri Dürüldü! “Ebu Cehil’in Öz Kızı!” Öyle Şeyler Yapıyor Ki…
Yalı Çapkını Ferit’in İpi Kesildi! Arsız, Utanmaz, Yüzsüz Ferit Yaptı Yapacağını… “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Ferit’in İpi Kesildi! Arsız, Utanmaz, Yüzsüz Ferit Yaptı Yapacağını… “Yok Artık!”
Demet Özdemir’in Hırkasının Fiyatı Kafaları Yedirtti! Millet O Paraya Ev Dizip Evleniyor… mask
Demet Özdemir’in Hırkasının Fiyatı Kafaları Yedirtti! Millet O Paraya Ev Dizip Evleniyor…
Survivor Ünlüler Gönüllüler Birbirine Girdi! Beklenen Kavga Bu Akşam… Tehditler Havada Uçuştu! mask
Survivor Ünlüler Gönüllüler Birbirine Girdi! Beklenen Kavga Bu Akşam… Tehditler Havada Uçuştu!
Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!” mask
Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!”
Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla... mask
Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla...
Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti… mask
Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti…
Yalı Çapkını Masum Aşıkları Abidin ve Suna Sahnesi Olay Oldu! Kelimeler Yürekleri Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Yalı Çapkını Masum Aşıkları Abidin ve Suna Sahnesi Olay Oldu! Kelimeler Yürekleri Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler? mask
Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! mask
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor! mask
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL