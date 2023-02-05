Müge Anlı'da Fatma Urdemir Olayı Nedir? Anne – Kız Canlı Yayını Kattı Karıştırdı! Yanık Ayşe Ortaya Çıktı...
ATV Ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı’da beyin yakan bir olay ekranlara geldi. Anne – kız canlı yayını resmen kattı karıştırdı. Erkeklere satıldığını ifade ederek programa katıldı. Canlı yayında gündeme gelen iddialar ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyor. Her bir olaya en az Müge Anlı’nın ekibi kadar hakim olan seyircinin gündemine yeni bir gündem yerleşti. Programa katılan Ayşe Hanım, 5 çocuk annesi kızı Fatma’nın ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Kaçırıldığını ve erkeklere satıldığını ifade eden Ayşe Hanım’a canlı yayında gelen ihbarlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.