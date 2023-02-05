Müge Anlı'da Fatma Urdemir Olayı Nedir? Anne – Kız Canlı Yayını Kattı Karıştırdı! Yanık Ayşe Ortaya Çıktı...

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyor. Her bir olaya en az Müge Anlı’nın ekibi kadar hakim olan seyircinin gündemine yeni bir gündem yerleşti. Programa katılan Ayşe Hanım, 5 çocuk annesi kızı Fatma’nın ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Kaçırıldığını ve erkeklere satıldığını ifade eden Ayşe Hanım’a canlı yayında gelen ihbarlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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