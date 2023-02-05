Esra Bilgiç Sere Serpe Uzanıp Nefes Kesti! Dantelli Çorabıyla… “Başlı Başına Tarihi Eser!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Bilgiç, sere serpe uzanıp yürekleri hoplattı. Dantelli çorabıyla bir bakanı bir daha baktıran güzeller güzeli oyuncu; son kareleriyle “Başlı başına tarihi eser gibi hatun” yorumlarını aldı. İşte Esra Bilgiç’in çok konuşulan o kareleri…
Ramo, Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar gibi birçok yapımda boy gösteren Esra Bilgiç’in yakın zamanda yeniden ekranlara döneceği biliniyordu. Şu sıralar okumuş olduğu Hukuk Fakültesi derslerini yetiştirmek derdinde olan Esra Bilgiç’in hem avukat kimliğiyle hem de oyuncu kimliğiyle anılmak istemesi gözlerden kaçmıyordu. Milyonlarca hayranı olan Esra Bilgiç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici kareler ise yüreklerin hoplamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.