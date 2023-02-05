Esra Bilgiç Sere Serpe Uzanıp Nefes Kesti! Dantelli Çorabıyla… “Başlı Başına Tarihi Eser!”

Ramo, Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar gibi birçok yapımda boy gösteren Esra Bilgiç’in yakın zamanda yeniden ekranlara döneceği biliniyordu. Şu sıralar okumuş olduğu Hukuk Fakültesi derslerini yetiştirmek derdinde olan Esra Bilgiç’in hem avukat kimliğiyle hem de oyuncu kimliğiyle anılmak istemesi gözlerden kaçmıyordu. Milyonlarca hayranı olan Esra Bilgiç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici kareler ise yüreklerin hoplamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!