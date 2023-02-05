Yalı Çapkını Pelin’in Flörtü Serter Hakkında Bomba Gerçek! Tufan Gökpınar’ın Sevgilisi Survivor’un Güzeli Çıktı…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ bulunuyor. OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin son bölümlerinde bir Serter rüzgarı esiyordu. Pelin’in flörtü olan Serter’in yaptıkları ise seyircileri şok etmişti. Yakışıklı oyuncu Tufan Gökpınar’ın sevgilisi ise Survivor yarışmasının en güzel isimlerinden biri olarak karşımıza çıktı! İşte merak edilenler…

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