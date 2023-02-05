- 05 Şub 2023 - 18:33

Yalı Çapkını Pelin’in Flörtü Serter Hakkında Bomba Gerçek! Tufan Gökpınar’ın Sevgilisi Survivor’un Güzeli Çıktı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’dan Pelin karakterinin flörtü Serter’e hayat veren Tufan Gökpınar hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı. Yalı Çapkını dizisine özellikle son birkaç bölümdür damgasını vuran Tufan Gökpınar’ın sevgilisi Survivor yarışmasının en güzel yarışmacılarından biri çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ bulunuyor. OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin son bölümlerinde bir Serter rüzgarı esiyordu. Pelin’in flörtü olan Serter’in yaptıkları ise seyircileri şok etmişti. Yakışıklı oyuncu Tufan Gökpınar’ın sevgilisi ise Survivor yarışmasının en güzel isimlerinden biri olarak karşımıza çıktı! İşte merak edilenler…

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05 Şub 2023 - 18:33 Ankara- Yaşam

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