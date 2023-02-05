Simge Sağın’ın Cesur Tarzına Yorum Yağdı! “Rabbim Neler Yaratıyor!” Dekoltenin Dozunu Kaçırınca…
Güzel şarkıcı Simge Sağın’ın cesur tarzı yine olay yarattı. Sık sık dekolteli ve seksi karelere yer veren Simge Sağın’ın bu kez dekoltenin dozunu kaçırarak pozlar verdiğine dair düşünceler dile getirildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Simge Sağın’ın çekici pozlarını görenler ise “Rabbim neler yaratıyor!” demeden yapamadı. Gündem olmayı bir kez daha başaran Simge Sağın’ın bu halleri mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin attığı gollerle 'Aşkın Olayım' şarkısı yeniden popüler oldu. Dans ederek eğlenen şarkıcı Sağın, Instagram hesabında yaptığı mini-süper ile yaptığı hareketleri hayranlarının beğenisine sundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.