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05 Şub 2023 - 18:34

Simge Sağın’ın Cesur Tarzına Yorum Yağdı! “Rabbim Neler Yaratıyor!” Dekoltenin Dozunu Kaçırınca…

Güzel şarkıcı Simge Sağın’ın cesur tarzı yine olay yarattı. Sık sık dekolteli ve seksi karelere yer veren Simge Sağın’ın bu kez dekoltenin dozunu kaçırarak pozlar verdiğine dair düşünceler dile getirildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Simge Sağın’ın çekici pozlarını görenler ise “Rabbim neler yaratıyor!” demeden yapamadı. Gündem olmayı bir kez daha başaran Simge Sağın’ın bu halleri mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…