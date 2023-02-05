Survivor’da Acil Durum Konseyi Toplandı! Acun Ilıcalı Apar Topar Dominik’e İndi; Çalışanlar Hizaya Dizildi…
Tv8 ekranlarının en ses getiren yapımlarından biri olan Survivor’da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, apar topar Dominik yarışmasına indi ve toplantıları başlattı. Çalışanları hizaya dizen Acun Ilıcalı, ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Gündem yaratan Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisini şok etti. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Heyecanın ve kaosun bitmek bilmediği Survivor yarışmasında; Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, her bir oyuna ayrı bir heyecanla çıkıyor. Hırstan dolayı sık sık kavgaların çıktığı Survivor yarışmasında bir olaysa Acun Ilıcalı’nın gözüne batmaya başlayınca hemen önlemini aldı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.