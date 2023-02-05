Survivor’da Acil Durum Konseyi Toplandı! Acun Ilıcalı Apar Topar Dominik’e İndi; Çalışanlar Hizaya Dizildi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Heyecanın ve kaosun bitmek bilmediği Survivor yarışmasında; Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, her bir oyuna ayrı bir heyecanla çıkıyor. Hırstan dolayı sık sık kavgaların çıktığı Survivor yarışmasında bir olaysa Acun Ilıcalı’nın gözüne batmaya başlayınca hemen önlemini aldı. İşte merak edilenler…

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