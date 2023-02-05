- 05 Şub 2023 - 19:29 G: 05 Şub 2023 - 19:42

Honda Araç Fiyatlarını Değiştirdi! Şubat Ayı Civic Fiyatlarını Görenlerin Nutku Tutuluyor…

Ülkemizin en çok tercih edilen araç markalarından bir tanesi olan Honda, Civic modellerinin fiyatlarında değişime gitti. Ocak ayında da zam yapan Honda, şimdide Şubat zammını devreye soktu. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan fiyatlar, araç almanın artık mümkün olmadığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Otomobil fiyatları, otomobil alacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. İkinci el piyasasının artışından dolayı vatandaşlar ise sıfır araç fiyatlarına daha yakın oluyor. Hemen hemen aynı fiyatlara denk gelen sıfır araç modelleri ise gün geçtikçe zamlanıyor. Hem döviz kurundan hem de otomotiv piyasasından etkilenen araçlar, neredeyse her hafta fiyat değiştiriyor. Honda ise en son olarak Ocak ayında yapmış olduğu zamlara bir yenisini ekledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2023 - 19:29 Ankara- Yaşam

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