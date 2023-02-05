Honda Araç Fiyatlarını Değiştirdi! Şubat Ayı Civic Fiyatlarını Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Ülkemizin en çok tercih edilen araç markalarından bir tanesi olan Honda, Civic modellerinin fiyatlarında değişime gitti. Ocak ayında da zam yapan Honda, şimdide Şubat zammını devreye soktu. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan fiyatlar, araç almanın artık mümkün olmadığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Otomobil fiyatları, otomobil alacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. İkinci el piyasasının artışından dolayı vatandaşlar ise sıfır araç fiyatlarına daha yakın oluyor. Hemen hemen aynı fiyatlara denk gelen sıfır araç modelleri ise gün geçtikçe zamlanıyor. Hem döviz kurundan hem de otomotiv piyasasından etkilenen araçlar, neredeyse her hafta fiyat değiştiriyor. Honda ise en son olarak Ocak ayında yapmış olduğu zamlara bir yenisini ekledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.