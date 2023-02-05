Esra Erol’da “Haya Kalmamış” Dedirten Olay! Eşini Terk Etti, Başkasına Kaçtı Yetmedi; Kaçtığının Babasıyla…

Programa katılan Bekir Bey, eşinden boşanmak istediğini ve çocuklarının kaldığı yerden korktuğunu ifade etti. 2 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, eşin Fatma Hanım’ın önce Bilal diye birine sonra da Bilal’in babasına kaçtığını ifade eden Bekir Bey, kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçtiğini ve Esra Erol’a katılmayı kafaya koyduğunu ifade etti. Peki, Esra Erol’da neler oluyor?

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