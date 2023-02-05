Esra Erol’da “Haya Kalmamış” Dedirten Olay! Eşini Terk Etti, Başkasına Kaçtı Yetmedi; Kaçtığının Babasıyla…
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da “Edep, haya kalmamış” dedirten bir olay ekranlara geldi. Eşini terk edip giden kadının, kaçtığı adamın babasıyla uygunsuz olayları gündeme gelince ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Bekir Bey, eşinden boşanmak istediğini ve çocuklarının kaldığı yerden korktuğunu ifade etti. 2 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, eşin Fatma Hanım’ın önce Bilal diye birine sonra da Bilal’in babasına kaçtığını ifade eden Bekir Bey, kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçtiğini ve Esra Erol’a katılmayı kafaya koyduğunu ifade etti. Peki, Esra Erol’da neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.