Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin Biricik Aşkı Gamze Nefes Kesti! “Memati’nin Vurulduğu Kadar Var!” Taş Gibi…

2008 ve 2009 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin “Pusu” sezonunda yer alan Didem Taslan, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Dizinin en sevilen isimlerinden biri olan Memati’nin biricik aşkı Gamze, yürekleri dağlayarak diziden ayrılmıştı. “Aşk istemem, o beni öldürür” diyen Memati’den bir parça kopararak öldürülen Gamze akıllardan uzun bir süre çıkmamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratan Didem Taslan’ın sosyal medya kareleri olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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