Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin Biricik Aşkı Gamze Nefes Kesti! “Memati’nin Vurulduğu Kadar Var!” Taş Gibi…
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kurtlar Vadisi’nde Gamze Güneş karakteriyle bilinen Didem Taslan, yıllara resmen meydan okuyor. Memati’nin gözünden sakındığı biricik aşkı Gamze, sosyal medya pozlarıyla nefes kesti. Birçok kişi bu karelerden sonra “Memati’nin aşık olduğu kadar var!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
2008 ve 2009 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin “Pusu” sezonunda yer alan Didem Taslan, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Dizinin en sevilen isimlerinden biri olan Memati’nin biricik aşkı Gamze, yürekleri dağlayarak diziden ayrılmıştı. “Aşk istemem, o beni öldürür” diyen Memati’den bir parça kopararak öldürülen Gamze akıllardan uzun bir süre çıkmamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratan Didem Taslan’ın sosyal medya kareleri olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.