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05 Şub 2023 - 22:26

Devletten Yaşlılık Aylığı Alanlara Müjde! 8.000 TL Hesabınıza Şak Diye Yatacak! Duyuruldu…

Devlet, milyonlarca dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşa düzenli olarak yardımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşlılık maaşı alanlara ise 8.000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Hesaplara yatacak olan bu para desteği, yaşlıların gözünü kulağını bu habere çevirdi. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere haberin detaylarını tek tek açıkladık! İşte merak edilenler…