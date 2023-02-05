Devletten Yaşlılık Aylığı Alanlara Müjde! 8.000 TL Hesabınıza Şak Diye Yatacak! Duyuruldu…
Devlet, milyonlarca dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşa düzenli olarak yardımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşlılık maaşı alanlara ise 8.000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Hesaplara yatacak olan bu para desteği, yaşlıların gözünü kulağını bu habere çevirdi. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere haberin detaylarını tek tek açıkladık! İşte merak edilenler…
Gerek artan enflasyon rakamlarından gerekse gelen zamlardan sonra devlet, vermiş oldukları desteklere belli bir oranda zam yapmıştı. Haliyle yaşlılık maaşları da artış yaşamıştı. Mart ayında ilk kez yapılacak olan ödemeden hemen önce 8.000 TL değerinde ödemenin yapılacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, yaşlılık maaşı detayları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.