Camdaki Kız Dizisinde Hayri, Laz Kızına Kalmadan Nalan Tarafından Vurulacak! Utanmadan, 2 Kızının Yanında…
Kanal D ekranlarının yıldızı konumuna gelen Camdaki Kız’da Hayri’nin ölümünün Laz kızı yerine Nalan’ın elinden olacağı ortaya çıktı. Utanmadan, iki kız çocuğunun yanında yaptıkları en sonunda sinirlerin zıplamasına neden oldu. Gündem yaratan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin artık çizgiyi aştığı gündeme geldi. İşte merak edilenler…
Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi muhteşem oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hayri ve Nalan’ın aşkı alevleniyordu ama Nalan’ın Türkan gerçeğinden haberi bile yoktu. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Nalan’ın Hayri’nin işini bitireceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.