Camdaki Kız Dizisinde Hayri, Laz Kızına Kalmadan Nalan Tarafından Vurulacak! Utanmadan, 2 Kızının Yanında…

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi muhteşem oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hayri ve Nalan’ın aşkı alevleniyordu ama Nalan’ın Türkan gerçeğinden haberi bile yoktu. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Nalan’ın Hayri’nin işini bitireceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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