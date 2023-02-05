- 05 Şub 2023 - 22:54 G: 05 Şub 2023 - 23:07

Camdaki Kız Dizisinde Hayri, Laz Kızına Kalmadan Nalan Tarafından Vurulacak! Utanmadan, 2 Kızının Yanında…

Kanal D ekranlarının yıldızı konumuna gelen Camdaki Kız’da Hayri’nin ölümünün Laz kızı yerine Nalan’ın elinden olacağı ortaya çıktı. Utanmadan, iki kız çocuğunun yanında yaptıkları en sonunda sinirlerin zıplamasına neden oldu. Gündem yaratan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin artık çizgiyi aştığı gündeme geldi. İşte merak edilenler…

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi muhteşem oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hayri ve Nalan’ın aşkı alevleniyordu ama Nalan’ın Türkan gerçeğinden haberi bile yoktu. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Nalan’ın Hayri’nin işini bitireceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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05 Şub 2023 - 22:54 Ankara- Yaşam

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