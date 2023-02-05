- 05 Şub 2023 - 23:02 G: 06 Şub 2023 - 09:13

Kanal 7 Kara Sevdam dizisi neden yok, final mi yaptı? Kara Sevdam 36. Bölüm Ne Zaman, Pazartesi Var Mı? İşte Kanal 7 6 Şubat 2023 Yayın Akışı…

Kanal 7 tarafından yayınlanan "Kara Sevdam" adlı dizinin reytinglerin düşmesi sonucu hafta sonları saat 16.00'da yayınlanmasına karar verilmişti. Ancak Kanal 7 hafta sonu yayın akışı incelendiğinde dizinin yine yer almadığı öğrenildi. Peki, Kara Sevdam neden yok, final mi yaptı? Kara Sevdam 36. Bölüm Ne Zaman, Pazartesi Var Mı? İşte Kanal 6 Şubat 2023 Yayın Akışı…

Hint dizileri dendiği zaman akıllara ilk gelen Kara Sevdam dizisi büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Shakti Arora ile Radhika Madan’ın oynadığı Kara Sevdam adlı dizi hafta içi Kanal 7 televizyonun yayın akışında olup olmadığı merak uayndırdı.

"Kara Sevdam" adlı dizi, 19 Kasım 2022'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanmasıyla tüm bölümleri büyük ilgi gördü. Ancak daha sonra hafta sonları yayınlanmasına karar verildi. Sonrasında, yeniden hafta içi yayınlanması kararı alındı ve 6 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'da 36. bölümü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.

Kara Sevdam Dizisinin Konusu Nedir?

Kanal 7'nin Kara Sevdam dizisi, aşkın zorluklarını ve gurur karşısındaki gücünü konu alıyor. Ranvir, İshaani'ye aşık olsa da, babasının şoför olarak Harshad Parekh'in yanında çalışması aşkını gizlemeye zorluyor. Ranvir'e güvenen Harshad, İshaani'nin evlenmesi için uygun birini bulma görevini ona verir. İshaani, yıllardır sadece arkadaşı olarak gördüğü Ranvir'in gerçek duygularını öğrenirken, Harshad aşkın ortaya çıkması sonrasında ne tepki verecek? Tüm bu sorular ve daha fazlası Kara Sevdam dizisi ekranlarında yer alıyor.

6 Şubat 2023 Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Kanlı Mağara

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:00 Kara Sevdam ( Hint Dizisi)

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

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05 Şub 2023 - 23:02 - Yaşam

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