Kanal 7 Kara Sevdam dizisi neden yok, final mi yaptı? Kara Sevdam 36. Bölüm Ne Zaman, Pazartesi Var Mı? İşte Kanal 7 6 Şubat 2023 Yayın Akışı…
Kanal 7 tarafından yayınlanan "Kara Sevdam" adlı dizinin reytinglerin düşmesi sonucu hafta sonları saat 16.00'da yayınlanmasına karar verilmişti. Ancak Kanal 7 hafta sonu yayın akışı incelendiğinde dizinin yine yer almadığı öğrenildi. Peki, Kara Sevdam neden yok, final mi yaptı? Kara Sevdam 36. Bölüm Ne Zaman, Pazartesi Var Mı? İşte Kanal 6 Şubat 2023 Yayın Akışı…
Hint dizileri dendiği zaman akıllara ilk gelen Kara Sevdam dizisi büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Shakti Arora ile Radhika Madan’ın oynadığı Kara Sevdam adlı dizi hafta içi Kanal 7 televizyonun yayın akışında olup olmadığı merak uayndırdı.
"Kara Sevdam" adlı dizi, 19 Kasım 2022'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanmasıyla tüm bölümleri büyük ilgi gördü. Ancak daha sonra hafta sonları yayınlanmasına karar verildi. Sonrasında, yeniden hafta içi yayınlanması kararı alındı ve 6 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'da 36. bölümü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.
Kara Sevdam Dizisinin Konusu Nedir?
Kanal 7'nin Kara Sevdam dizisi, aşkın zorluklarını ve gurur karşısındaki gücünü konu alıyor. Ranvir, İshaani'ye aşık olsa da, babasının şoför olarak Harshad Parekh'in yanında çalışması aşkını gizlemeye zorluyor. Ranvir'e güvenen Harshad, İshaani'nin evlenmesi için uygun birini bulma görevini ona verir. İshaani, yıllardır sadece arkadaşı olarak gördüğü Ranvir'in gerçek duygularını öğrenirken, Harshad aşkın ortaya çıkması sonrasında ne tepki verecek? Tüm bu sorular ve daha fazlası Kara Sevdam dizisi ekranlarında yer alıyor.
6 Şubat 2023 Kanal 7 Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Kanlı Mağara
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:00 Kara Sevdam ( Hint Dizisi)
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
05 Şub 2023 - 23:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.