Defne Samyeli Midi Boy Elbisesiyle Kural Bozdu! Dekoltesini Öyle Bir Yerden Verdi Ki…
Aldatmak dizisinde hayat verdiği karakterle, kariyerinde bir basamak daha sıçrama yaşayan Defne Samyeli, midi bir boy elbise giyerek kural bozdu. Dekoltesini verdiği yerle şok eden başarılı oyuncu, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilenler…
Birçok yapımda yer alarak dikkatleri üzerine çeken eski sunucu Defne Samyeli, oyunculuk sektörünü sallayıp geçmişti. İstanbullu Gelin, Babam Sınıfta Kaldı gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu; Yalı Çapkını ve Camdaki Kız dizilerini ise reddetmişti. Sadece başrol olacağı bir dizide bulunmak istediğini dile getiren güzel oyuncunun daha sonra Aldatmak dizisinde bulunması şok etmişti. Şimdilerde hem sahnede hem de setlerde olan güzel ismin sosyal medya kareleri çok canlar yaktı. Pencere detaylı bir elbise giyerek muhteşem fiziğini ortaya çıkaran Defne Samyeli, ortalığı karıştırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.