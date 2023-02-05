Defne Samyeli Midi Boy Elbisesiyle Kural Bozdu! Dekoltesini Öyle Bir Yerden Verdi Ki…

Birçok yapımda yer alarak dikkatleri üzerine çeken eski sunucu Defne Samyeli, oyunculuk sektörünü sallayıp geçmişti. İstanbullu Gelin, Babam Sınıfta Kaldı gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu; Yalı Çapkını ve Camdaki Kız dizilerini ise reddetmişti. Sadece başrol olacağı bir dizide bulunmak istediğini dile getiren güzel oyuncunun daha sonra Aldatmak dizisinde bulunması şok etmişti. Şimdilerde hem sahnede hem de setlerde olan güzel ismin sosyal medya kareleri çok canlar yaktı. Pencere detaylı bir elbise giyerek muhteşem fiziğini ortaya çıkaran Defne Samyeli, ortalığı karıştırdı! İşte merak edilenler…

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