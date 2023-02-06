- 06 Şub 2023 - 09:53 G: 06 Şub 2023 - 09:57

Altın ve Dolar Fiyatları Fırladı! 6 Şubat Altın Fiyatları Güncellendi; Kuyumcular Şokta!

Altın ve dolar fiyatları fırladı gitti. 6 Şubat itibariyle altın fiyatlarının güncellediği gündeme bomba gibi düştü. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durum, dikkatleri üzerine çekti. Yatırımlar ve ekonomi takip edenler tarafından takip edilen bu durumu sizler için derledik. İşte merak edilenler…

Tarım dışı istihdam verilerinin oldukça yüksek açıklanmasından sonra altın fiyatlarında durum terse dönmüştü. Cuma gününde şok bir çakılma yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Düşüşün ardından yükselmeye başlayan altının güncel fiyatları hakkında araştırmalarımızı sizler için derledik. İşte merak edilenler…

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06 Şub 2023 - 09:53 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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