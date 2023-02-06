Altın ve Dolar Fiyatları Fırladı! 6 Şubat Altın Fiyatları Güncellendi; Kuyumcular Şokta!
Altın ve dolar fiyatları fırladı gitti. 6 Şubat itibariyle altın fiyatlarının güncellediği gündeme bomba gibi düştü. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durum, dikkatleri üzerine çekti. Yatırımlar ve ekonomi takip edenler tarafından takip edilen bu durumu sizler için derledik. İşte merak edilenler…
Tarım dışı istihdam verilerinin oldukça yüksek açıklanmasından sonra altın fiyatlarında durum terse dönmüştü. Cuma gününde şok bir çakılma yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Düşüşün ardından yükselmeye başlayan altının güncel fiyatları hakkında araştırmalarımızı sizler için derledik. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.