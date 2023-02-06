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06 Şub 2023 - 09:53

Altın ve Dolar Fiyatları Fırladı! 6 Şubat Altın Fiyatları Güncellendi; Kuyumcular Şokta!

Altın ve dolar fiyatları fırladı gitti. 6 Şubat itibariyle altın fiyatlarının güncellediği gündeme bomba gibi düştü. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durum, dikkatleri üzerine çekti. Yatırımlar ve ekonomi takip edenler tarafından takip edilen bu durumu sizler için derledik. İşte merak edilenler…