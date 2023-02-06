- 06 Şub 2023 - 10:36

18 – 24 Yaş Arasındaki Herkese Destek Verilecek! Tam tamına 7.500 TL Cüzdanlara Girecek!

İhtiyaç sahiplerine farklı başlıklar altında nakit desteklerinin verileceğini bildiren bakanlık, gençler için de bir yardım modeli düzenlediğini belirtti. Bu kapsamda 18- 24 yaş arası gençlere seslenen bakanlık, yardım hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. 18 – 24 Yaş Arasındaki Herkese Destek Verilecek! Tam tamına 7.500 TL Cüzdanlara Girecek! İşte Detaylar...

Yeni yılın gelmesi ile birlikte açıklanmış olan maaş zamları, enflasyonun yükselmeye devam ediyor olması ve kur farkında bir iyileşmenin olmaması sebebi ile vatandaşları pek de tatmin etmedi. Aylık kazançları ile hem sabit giderlerini hem de diğer temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerde geçinmenin oldukça zor olduğunu savunmaya başladılar. Bu noktada devlet destekleri ön plana çıkarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönem ile birlikte birçok farklı alanda vatandaşların yanında olacağını açıklayarak yüzlerin gülmesini sağladı.

Barınma, gıda, ısınma ve daha pek çok farklı konu başlığı altında vatandaşlar için sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni yıla girilmesi ile birlikte hem hizmet kapsamını genişlettiğini hem de ilgili yardım tutarlarını güncellediğini açıkladı. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan tüm ihtiyaç sahiplerine farklı başlıklar altında nakit desteklerinin verileceğini bildiren bakanlık, gençler için de bir yardım modeli düzenlediğini belirtti. Bu kapsamda 18- 24 yaş arası gençlere seslenen bakanlık, yardım hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

 

 

 

 

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06 Şub 2023 - 10:36 - Gündem

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