1+1, 2+1 ve 3+1 Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! Devlet Desteği Veriyor; Resmen Yok Parasına Ev Sahibi Olacaksınız!

Yükselen enflasyondan etkilenen hammadde fiyatları, konut fiyatlarının da fahiş seviyelere ulaşmasına sebep oldu. Bu durum özellikle büyük şehirlerde işini içinden çıkılamaz bir hale dönüşmüşken devlet eli ile düzenlenen konut kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Dar ve orta gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlamak üzere geliştirilen konut kampanyaları gündemden düşmezken mevcut evlerini onarmak ya da prefabrik ev inşa etmek isteyenler için de devletten müjdeli haberler geldi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve aileleri için birçok farklı başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sebeplerden ötürü evleri oturulamayacak hale gelen ihtiyaç sahiplerine barınma desteği vereceğini bildirdi. Bakımsız ve sağlıksız evlerde oturmanın hiçbir vatandaşın başına gelmemesi gerektiğini ve barınma hakkının temel haklar arasında yer aldığını savunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardımı aracılığı ile istenirse konutların onarılabileceğini istenirse de prefabrik konutların inşa edilebileceğini ifade etti.

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