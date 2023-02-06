Aktifbank’tan Müjdeli Haber! Başvurana 50 Bin Lira Anında Verilecek; Kefile Gerek Yok! İster Şubeden İster SMS’le…
Faizler sebebi ile daha büyük bir borcun altına girmeyi göze alamayan ancak nakde olan ihtiyaçları da günden güne artmaya devam eden emeklilere, Aktifbank’tan müjdeli haber geldi. İster Şubeden İster SMS’le… Başvurana 50 Bin Lira Anında Verilecek; Kefile Gerek Yok! İşte Detaylar...
Para piyasalarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmelerin ve siyasi alanlarda yaşanan diğer gelişmelerin etkileri ile yükselişini sürdüren enflasyon, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Bu durum özellikle tek maaşlı emekli vatandaşların bütçelerinin derinden sarsılmasına yol açarken temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi büyük problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.
Yeni yıla girilmesi ile birlikte refah payı düzenlemesi neticesinde yüzde 30’luk maaş artışını hak eden ve taban aylıkları 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olan emekli vatandaşlar, yükselmeye devam eden enflasyon sebebi ile bütçelerine destek aramaya başladılar. Bu noktada özellikle bankaların emekli kredisi ürünlerini yakın takip altına alan vatandaşlar, yükselen faizler karşısında oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
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06 Şub 2023 - 10:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.