Aktifbank’tan Müjdeli Haber! Başvurana 50 Bin Lira Anında Verilecek; Kefile Gerek Yok! İster Şubeden İster SMS’le…

Para piyasalarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmelerin ve siyasi alanlarda yaşanan diğer gelişmelerin etkileri ile yükselişini sürdüren enflasyon, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Bu durum özellikle tek maaşlı emekli vatandaşların bütçelerinin derinden sarsılmasına yol açarken temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi büyük problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.

Yeni yıla girilmesi ile birlikte refah payı düzenlemesi neticesinde yüzde 30’luk maaş artışını hak eden ve taban aylıkları 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olan emekli vatandaşlar, yükselmeye devam eden enflasyon sebebi ile bütçelerine destek aramaya başladılar. Bu noktada özellikle bankaların emekli kredisi ürünlerini yakın takip altına alan vatandaşlar, yükselen faizler karşısında oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

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