Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?
Deprem olan illerimi olan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya’da havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır. Peki, Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?
Doğu ve Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?
Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü 7.4 deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremde, 10 ilimiz büyük hasar aldı. Son açıklanan verilere göre 284 vefat, 2323 Yaralı, 1710 Yıkılan bina bulunmaktadır. Yardım ekiplerinin ve depremzedeler ulaştırılacak yardımların nasıl hızlı gönderileceği merak uyandırdı. Deprem olan illerimizde havalimanı var mı, nerelerde var, işte detaylar…
Deprem olan illerimi olan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya’da havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır.
Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?
Güneydoğu Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki havalimanları kapatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 284 kişi öldü, 2 bin 323 kişi yaralandı. Başkan Yardımcısı Oktay, Hatay Havalimanı'nın şu anda kapalı olduğunu, Maraş ve Antep'teki havalimanlarını da sivil uçuşlara kapattıklarını söyledi. Hatay Havalimanı'nın pistinde asfaltın çatlaması ve kalkmasıyla hasar meydana geldi.
Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:
Güneydoğu Anadolu bölgesi, Türkiye'nin doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi değerleri açısından zengin bir bölgedir. Bölge, doğal parklar, volkanik göller, şelaleler, kaya oluşumları ve antik kentler gibi turistik atraktiviteler sunmaktadır. Ayrıca, geleneklerinin yaşandığı bir bölge olması sebebiyle, kültürel turizm için de önemlidir.
Adıyaman Hava Limanı
Batman Hava Limanı
Diyarbakır Hava Alanı
Gaziantep Hava Limanı
Hakkari Yüksekova Hava Alanı
Siirt Hava Alanı
Şırnak Elçi Hava Limanı
Kahramanmaraş Havalimanı
Muş Havalimanı
Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:
Doğu Anadolu, Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi muhteşem doğal alanları ile ünlü bir bölgedir. Bu bölge, zengin doğal bitki örtüsü, nefes kesici arkeolojik alanlar ve kayak merkezleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunar. Bölge ayrıca Fırat, Dicle, Çoruh, Aras ve Kura gibi zengin su kaynaklarına sahiptir ve bu nehirler diğer ülkelere dökülür.
Ağrı Hava Alanı
Bingöl Hava Alanı
Erzurum Hava Limanı
Erzincan Hava Alanı
Elazığ Hava Alanı
Kars Hava Alanı
Malatya Erhaç Hava Alanı
Muş Hava Limanı
06 Şub 2023 - 10:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.