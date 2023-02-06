- 06 Şub 2023 - 10:49 G: 06 Şub 2023 - 10:56

Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?

Deprem olan illerimi olan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya’da havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır. Peki, Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?

Doğu ve Güneydoğuda Hangi Havalimanları Var? Deprem Olan İllerde Havalimanı Var Mı? Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü 7.4 deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremde, 10 ilimiz büyük hasar aldı. Son açıklanan verilere göre 284 vefat, 2323 Yaralı, 1710 Yıkılan bina bulunmaktadır. Yardım ekiplerinin ve depremzedeler ulaştırılacak yardımların nasıl hızlı gönderileceği merak uyandırdı. Deprem olan illerimizde havalimanı var mı, nerelerde var, işte detaylar…

Deprem olan illerimi olan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya’da havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır. Kilis ilimizde ise havalimanı olmayıp en yakın Gaziantep havalimanı bulunmaktadır.

Havalimanları Kapalı Mı, Açık Mı?

Güneydoğu Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki havalimanları kapatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 284 kişi öldü, 2 bin 323 kişi yaralandı. Başkan Yardımcısı Oktay, Hatay Havalimanı'nın şu anda kapalı olduğunu, Maraş ve Antep'teki havalimanlarını da sivil uçuşlara kapattıklarını söyledi. Hatay Havalimanı'nın pistinde asfaltın çatlaması ve kalkmasıyla hasar meydana geldi.

Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:

Güneydoğu Anadolu bölgesi, Türkiye'nin doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi değerleri açısından zengin bir bölgedir. Bölge, doğal parklar, volkanik göller, şelaleler, kaya oluşumları ve antik kentler gibi turistik atraktiviteler sunmaktadır. Ayrıca, geleneklerinin yaşandığı bir bölge olması sebebiyle, kültürel turizm için de önemlidir.

Adıyaman Hava Limanı

Batman Hava Limanı

Diyarbakır Hava Alanı

Gaziantep Hava Limanı

Hakkari Yüksekova Hava Alanı

Siirt Hava Alanı

Şırnak Elçi Hava Limanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Muş Havalimanı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:

Doğu Anadolu, Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi muhteşem doğal alanları ile ünlü bir bölgedir. Bu bölge, zengin doğal bitki örtüsü, nefes kesici arkeolojik alanlar ve kayak merkezleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunar. Bölge ayrıca Fırat, Dicle, Çoruh, Aras ve Kura gibi zengin su kaynaklarına sahiptir ve bu nehirler diğer ülkelere dökülür.

Ağrı Hava Alanı

Bingöl Hava Alanı

Erzurum Hava Limanı

Erzincan Hava Alanı

Elazığ Hava Alanı

Kars Hava Alanı

Malatya Erhaç Hava Alanı

Muş Hava Limanı

06 Şub 2023 - 10:49 - Yaşam

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