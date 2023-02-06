- 06 Şub 2023 - 11:01 G: 06 Şub 2023 - 11:34

Deprem Kaç Saniye Sürdü? Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya Kaç Dakika Sallandı?

AFAD'ın aldığı bilgiye göre meydana gelen büyük depremde 284 vefat, 2323 Yaralı, 1710 Yıkılan bina bulunmaktadır En büyüğü 6,6 olan 70 artçı sarsıntı meydana geldi. Çok sayıda binanın enkaz altında kalmasıyla sonuçlandığı bildirilen depremin ne kadar sürdüğü merak uyandırdı. Peki, Deprem Kaç Saniye Sürdü? Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya Kaç Dakika Sallandı?

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Malatya ve Kilis’te hissedildi.

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km altında meydana gelen deprem Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve çevre illerin de aralarında bulunduğu birçok ilde hissedildi.

AFAD'ın aldığı bilgiye göre meydana gelen büyük depremde 284 vefat, 2323 Yaralı, 1710 Yıkılan bina bulunmaktadır En büyüğü 6,6 olan 70 artçı sarsıntı meydana geldi. Çok sayıda binanın enkaz altında kalmasıyla sonuçlandığı bildirilen depremin ne kadar sürdüğü merak uyandırdı.

Deprem Kaç Saniye Sürdü?

Deprem bölgesinde yayınlanan videolar izlendiğinde 1 dakika ile 2 dakika arasında sürdüğü görülmektedir. Depremin 30 saniye sürdüğü haberleri gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Hasarın ve can kaybının fazla olması deprem süresinin uzun olmasından kaynaklağı uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Deprem Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Malatya ve Kilis’te net olarak hissedildi.

06 Şub 2023 - 11:01 - Yaşam

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