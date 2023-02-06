- 06 Şub 2023 - 11:26 G: 06 Şub 2023 - 11:30

4.5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Sarmaş Dolaş Pozlar! Eşinin Kollarının Altında…

Ekranlara “Benim Adım Farah” isimli diziyle dönmesi beklenen ama hamile olduğunu öğrenince diziden ayrılmak durumunda kalan Aslı Enver’in şimdilerde 4.5 aylık hamile olduğu biliniyordu. Eşiyle sarmaş dolaş karelere yer veren Aslı Enver, eşinin kollarının altında ne kadar huzurlu olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Babil, İstanbullu Gelin Kavak Yeller i ve Sen Yaşamaya Bak isimli yapımlarda boy gösteren güzel isim Aslı Enver’in yakın zamanda ekranlara gelmesi bekleniyordu ama beklenen olmamıştı. Disney Plus’la anlaşmalar yapması ve birçok projeye imza atmasına rağmen Aslı Enver’in bebek haberinden sonra uzun bir süre ekranlarda olmayacağı kesinleşmişti. Şimdilerde bebek bekleyen Aslı Enver’in sosyal medya kareleri ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2023 - 11:26 Ankara- Yaşam

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