4.5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Sarmaş Dolaş Pozlar! Eşinin Kollarının Altında…

Babil, İstanbullu Gelin Kavak Yeller i ve Sen Yaşamaya Bak isimli yapımlarda boy gösteren güzel isim Aslı Enver’in yakın zamanda ekranlara gelmesi bekleniyordu ama beklenen olmamıştı. Disney Plus’la anlaşmalar yapması ve birçok projeye imza atmasına rağmen Aslı Enver’in bebek haberinden sonra uzun bir süre ekranlarda olmayacağı kesinleşmişti. Şimdilerde bebek bekleyen Aslı Enver’in sosyal medya kareleri ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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