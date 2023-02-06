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06 Şub 2023 - 12:24

Komplo Depremi Kafaları Allak Bullak Etti! HAARP Projesi Twitter’ı Salladı;

İstanbul’da meydana gelen 3 şiddetindeki depremin ardından komplo teorileri kafaları allak bullak etti. Birçok vatandaş bu depremin doğal bir biçimde olmadığını dile getirerek; depremin HAARP tarafından yapıldığını ifade etti. Deprem sırasında gök gürültüsü gibi bir patlamanın da duyulması, bu iddiaların ardının gelmesine neden oldu. Peki, uzmanlar bu yönde nasıl bir açıklamada bulundu?