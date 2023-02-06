Komplo Depremi Kafaları Allak Bullak Etti! HAARP Projesi Twitter’ı Salladı;
İstanbul’da meydana gelen 3 şiddetindeki depremin ardından komplo teorileri kafaları allak bullak etti. Birçok vatandaş bu depremin doğal bir biçimde olmadığını dile getirerek; depremin HAARP tarafından yapıldığını ifade etti. Deprem sırasında gök gürültüsü gibi bir patlamanın da duyulması, bu iddiaların ardının gelmesine neden oldu. Peki, uzmanlar bu yönde nasıl bir açıklamada bulundu?
Önceki gece meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin detayları AFAD tarafından açıklanmıştı. Merkez üssünü Kağıthane olarak açıklayan yetkililer, 10.66 derinlikte bir deprem olduğunu da ifade etmişlerdi. Sarsıntının adresi ise tartışmalara neden oldu ve İstanbul Boğazı'na demirleyen ABD gemisi USS Nitze ile HAARP üzerinden binlerce yorum yapıldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.