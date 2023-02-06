- 06 Şub 2023 - 12:24 G: 06 Şub 2023 - 12:25

Komplo Depremi Kafaları Allak Bullak Etti! HAARP Projesi Twitter’ı Salladı;

İstanbul’da meydana gelen 3 şiddetindeki depremin ardından komplo teorileri kafaları allak bullak etti. Birçok vatandaş bu depremin doğal bir biçimde olmadığını dile getirerek; depremin HAARP tarafından yapıldığını ifade etti. Deprem sırasında gök gürültüsü gibi bir patlamanın da duyulması, bu iddiaların ardının gelmesine neden oldu. Peki, uzmanlar bu yönde nasıl bir açıklamada bulundu?

Önceki gece meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin detayları AFAD tarafından açıklanmıştı. Merkez üssünü Kağıthane olarak açıklayan yetkililer, 10.66 derinlikte bir deprem olduğunu da ifade etmişlerdi. Sarsıntının adresi ise tartışmalara neden oldu ve İstanbul Boğazı'na demirleyen ABD gemisi USS Nitze ile HAARP üzerinden binlerce yorum yapıldı. Peki, neler oluyor?

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06 Şub 2023 - 12:24 Ankara- Yaşam

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