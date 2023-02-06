- 06 Şub 2023 - 12:42 G: 06 Şub 2023 - 12:43

Yargı Dizisinde Büyük Oyun! O Karakter Öyle Bir İsmin Adamı Çıktı Ki… “Yok Artık!”

Baba dizisinden ayrılan ve orada sevilmeyen bir karaktere hayat veren oyuncu Alper Çankaya, resmen ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde de sevilmeyeceği tahmin edilen Çankaya, dün akşam sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan isimlerden birisi olmayı başardı. Yargı Dizisinde Büyük Oyun! O Karakter Öyle Bir İsmin Adamı Çıktı Ki… “Yok Artık!” İşte Detaylar...

TV dizilerine ilginin giderek azalmaya başladığı şu dönemde, Yargı dizisi zirveyi kimseye kaptırmıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun muhteşem uyumu sayesinde her hafta reytinglerde birinci olmayı başaran fenomen dizi, dün yayınlanan son bölümü ile de izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Geçtiğimiz hafta yapılan ters köşenin ardından bu hafta hangi gelişmelerin yaşanacağı merak konusu olurken dizinin kadrosuna yeni dahil olan o isim de heyecanı artırdı.

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06 Şub 2023 - 12:42 - Dizi Haberleri

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