Yargı Dizisinde Büyük Oyun! O Karakter Öyle Bir İsmin Adamı Çıktı Ki… “Yok Artık!”

TV dizilerine ilginin giderek azalmaya başladığı şu dönemde, Yargı dizisi zirveyi kimseye kaptırmıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun muhteşem uyumu sayesinde her hafta reytinglerde birinci olmayı başaran fenomen dizi, dün yayınlanan son bölümü ile de izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Geçtiğimiz hafta yapılan ters köşenin ardından bu hafta hangi gelişmelerin yaşanacağı merak konusu olurken dizinin kadrosuna yeni dahil olan o isim de heyecanı artırdı.

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