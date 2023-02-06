Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! O Tarihe Kadar Müddet Verildi; Kilo Kilo Alacaksınız…
Zincir market sektörünün devleri arasında gösterilen Migros Market, yeni bir indirim kampanyası başlatmış olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde birçok ürünün fiyatını 1 TL’ye sabitleyen market yönetimi bu kez de açık sucuklarda tek fiyat uygulamasını başlatmış olduğunu bildirdi. Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerde 7 Şubat Salı gününe kadar geçerli olacak olan açık sucuk kampanyasının detayları tüketiciler ile paylaşıldı. Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! İşte Detaylar...
Yüksek enflasyonun gündelik hayat şartlarını giderek ağırlaştırdığı şu günlerde, yeni zamlar da arka arkaya duyurulmaya başlandı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte özellikle gıda ürünlerine yüksek oranlarda zamlar gelirken tüketicilerin uygun fiyatlardan satış yapan marketlere yönelik ihtiyaçları da artmaya başladı. Bu noktada özellikle zincir marketlerin indirim kampanyaları yakından takip edilirken Migros Market’ten yüzleri güldüren yeni bir kampanyaya dair açıklama geldi.
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06 Şub 2023 - 12:46 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.