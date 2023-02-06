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06 Şub 2023 - 12:46

Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! O Tarihe Kadar Müddet Verildi; Kilo Kilo Alacaksınız…

Zincir market sektörünün devleri arasında gösterilen Migros Market, yeni bir indirim kampanyası başlatmış olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde birçok ürünün fiyatını 1 TL’ye sabitleyen market yönetimi bu kez de açık sucuklarda tek fiyat uygulamasını başlatmış olduğunu bildirdi. Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerde 7 Şubat Salı gününe kadar geçerli olacak olan açık sucuk kampanyasının detayları tüketiciler ile paylaşıldı. Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! İşte Detaylar...