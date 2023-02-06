- 06 Şub 2023 - 12:59

En Ucuza Kredi Veren Bankalar Açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıfbank…

İhtiyaç sahiplerinin yakından ilgilendiği kredi kampanyaları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Paraya sıkışanların yardımına koşan bankaların faiz oranları ise merak konusu olunca Haberler Ankara olarak; Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING Bank gibi birçok bankanın faiz detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayına girilmesiyle birlikte hem kamu bankaları hem de özel bankalar, kredi faizlerinde değişime gitti. İhtiyaç kredi, konut kredi ve araç kredisinin faiz miktarları, komple değişince vatandaş ödeme planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING Bank ise müşterilerine yeni faiz oranlarını duyurdu. İşte merak edilenler…

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06 Şub 2023 - 12:59 Ankara- Yaşam

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