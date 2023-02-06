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06 Şub 2023 - 12:59

En Ucuza Kredi Veren Bankalar Açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıfbank…

İhtiyaç sahiplerinin yakından ilgilendiği kredi kampanyaları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Paraya sıkışanların yardımına koşan bankaların faiz oranları ise merak konusu olunca Haberler Ankara olarak; Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING Bank gibi birçok bankanın faiz detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…