En Ucuza Kredi Veren Bankalar Açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıfbank…
İhtiyaç sahiplerinin yakından ilgilendiği kredi kampanyaları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Paraya sıkışanların yardımına koşan bankaların faiz oranları ise merak konusu olunca Haberler Ankara olarak; Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING Bank gibi birçok bankanın faiz detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayına girilmesiyle birlikte hem kamu bankaları hem de özel bankalar, kredi faizlerinde değişime gitti. İhtiyaç kredi, konut kredi ve araç kredisinin faiz miktarları, komple değişince vatandaş ödeme planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING Bank ise müşterilerine yeni faiz oranlarını duyurdu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.