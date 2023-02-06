Başvurusunu Yapana 5.104 TL Ödeme Verilecek! Öğrencilerin Yüzü Bu Kez Gülecek! Son Dakika…

Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan ve akademik hayatlarında başarılı olan çocukları için Başarı Teşvik Programı’nın düzenlenmiş olduğunu müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yüzlerini güldürmüştü.

Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerin devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde olan çocuklarına asgari ücretin yüzde 60’ına kadar destek verileceğini belirtmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğretim düzeyinde olan öğrencilere ise net asgari ücret kadar destek verileceğini açıklamıştı.

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