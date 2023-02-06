Başvurusunu Yapana 5.104 TL Ödeme Verilecek! Öğrencilerin Yüzü Bu Kez Gülecek! Son Dakika…
Teşvik programından kimlerin yararlanabileceği, başvuruların nereden yapılacağı ve ödemelerin nasıl aktarılacağı, ihtiyaç sahibi aileler ve onların çocukları tarafından araştırılmaya başlandı. Başvurusunu Yapana 5.104 TL Ödeme Verilecek! Öğrencilerin Yüzü Bu Kez Gülecek! Son Dakika… İşte Detaylar...
Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan ve akademik hayatlarında başarılı olan çocukları için Başarı Teşvik Programı’nın düzenlenmiş olduğunu müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yüzlerini güldürmüştü.
Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerin devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde olan çocuklarına asgari ücretin yüzde 60’ına kadar destek verileceğini belirtmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğretim düzeyinde olan öğrencilere ise net asgari ücret kadar destek verileceğini açıklamıştı.
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06 Şub 2023 - 13:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.