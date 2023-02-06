Mahmut Tuncer’in Oğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Gözlerden Uzaktı; Görenler Şok Oldu! “Mahmut Tuncer’in Gençliği!”

Senelerdir müzik piyasasının içerisinde olan ve seslendirdiği şarkılar kadar verdiği röportajlar ile de dikkatleri üzerine çeken türkücü Mahmut Tuncer, son dönemlerde çocuklarının hayatları ile de dikkatleri üzerine çekti. Kızı Gizem Tuncer’in şarkıcılık yapmaya başlaması ile birlikte magazin yorumcuları tarafından yakın takip altına alınan Tuncer, her fırsatta kızı ile gurur duyduğunu belirterek örnek bir baba profili çizdi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…