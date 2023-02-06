Mahmut Tuncer’in Oğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Gözlerden Uzaktı; Görenler Şok Oldu! “Mahmut Tuncer’in Gençliği!”
Kızı Gizem Tuncer’in şarkıcılık yapmaya başlaması ile birlikte magazin yorumcuları tarafından yakın takip altına alınan Tuncer, her fırsatta kızı ile gurur duyduğunu belirterek örnek bir baba profili çizdi. Mahmut Tuncer’in Oğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Gözlerden Uzaktı; Görenler Şok Oldu! “Mahmut Tuncer’in Gençliği!” İşte Detaylar...
Senelerdir müzik piyasasının içerisinde olan ve seslendirdiği şarkılar kadar verdiği röportajlar ile de dikkatleri üzerine çeken türkücü Mahmut Tuncer, son dönemlerde çocuklarının hayatları ile de dikkatleri üzerine çekti. Kızı Gizem Tuncer’in şarkıcılık yapmaya başlaması ile birlikte magazin yorumcuları tarafından yakın takip altına alınan Tuncer, her fırsatta kızı ile gurur duyduğunu belirterek örnek bir baba profili çizdi.
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06 Şub 2023 - 15:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.