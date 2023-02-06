Hande Erçel ve Hakan Sabancı Fena Yakalandı! Biri Arka Kapıdan Biri Ön Kapıdan Kaçmak İstedi Ama…

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık olarak 2 yıl kadar süren ilişkisini noktaladıktan hemen sonra “Sen Çal Kapımı” isimli dizide rol arkadaşı olan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan Erçel, Bursin ile de ilişkisini bitirmesinin ardından eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. O dönem içerisinde Londra’da baş başa görüntülenen ikilinin aşk yaşadıklarına dair haberler yapılırken Erçel, yalnızca arkadaş olduklarını savunmuş ve magazin muhabirlerinin ilgisini dağıtmaya çalışmıştı.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan daha çok reklam projelerine ve anlaşmalı olduğu dijital kanalın çalışmalarına ağırlık veren Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda sosyetenin gözde bekarı Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı.

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