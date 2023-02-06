Hande Erçel ve Hakan Sabancı Fena Yakalandı! Biri Arka Kapıdan Biri Ön Kapıdan Kaçmak İstedi Ama…
Rol aldığı projeler, verdiği kilolar ve estetik iddiaları ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatı ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı Fena Yakalandı! Biri Arka Kapıdan Biri Ön Kapıdan Kaçmak İstedi Ama…İşte Detaylar...
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık olarak 2 yıl kadar süren ilişkisini noktaladıktan hemen sonra “Sen Çal Kapımı” isimli dizide rol arkadaşı olan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan Erçel, Bursin ile de ilişkisini bitirmesinin ardından eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. O dönem içerisinde Londra’da baş başa görüntülenen ikilinin aşk yaşadıklarına dair haberler yapılırken Erçel, yalnızca arkadaş olduklarını savunmuş ve magazin muhabirlerinin ilgisini dağıtmaya çalışmıştı.
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan daha çok reklam projelerine ve anlaşmalı olduğu dijital kanalın çalışmalarına ağırlık veren Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda sosyetenin gözde bekarı Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı.
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06 Şub 2023 - 15:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.