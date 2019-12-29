Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek

BAŞKAN YAŞARDAN YERLI SANAYIYE DESTEK

İABB İŞİM ILE IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ IMZALADI

İç Anadolu Belediyeler Birliği İABB Türkiyenin ve Ankaranın lider sektörlerinden iş ve inşaat makinelerinin yerli üreticilerine destek amacıyla yeni bir adım attı. 200 üyesi olan İABB sektörünün öncüsü İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesiyle İŞİM protokol imzaladı.

OSTİM OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde Türkiyede bir ilk olan protokolü Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı Fethi Yaşar İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ile birlikte imzaladı. Protokol ile İŞİM İABB üyesi belediyelerin ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları tedarikçi arayışında birliğe destek verecek. Aynı zamanda iki taraf sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası projelerde de iş birliği içerisinde bulunarak ve ortak projeler yürütecek.

HEM ESNAFIMIZA HEM DE MILLI SANAYIYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Konuşmasında yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yaşar İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olduğumda birliğe üye olan belediye sayısı 35di. Şu anda 200 üyesi var. Belediyelerin Anadolunun her kentinde güzel işler yapması verimli kaynak kullanması için eğitim veriyoruz çeşitli yardımlar yapıyoruz. Bütçemiz var o bütçede büyükten alıyoruz küçüğe veriyoruz. Bu protokolle de bu belediyelerimizin ihtiyaçları ile diğer sektörlere kapı açacağız. İlk olarak ülkemizde yetişen üretilen malı tercih etmeliyiz. Devletin bu konuda yerli üretimi destekleme ve koruma tedbirleri alması lazım dedi.

Yaşar Yenimahalleye ilk geldiğimde söyledim Ürün Yenimahallede varsa Yenimahalleyi tercih edeceksiniz Ankarada varsa Ankarayı tercih edeceksiniz Türkiyede varsa ilk ülkemizi tercih edeceksiniz. Ondan sonra dışarıya bakacaksınız. Bu şekilde Yenimahallenin ticaretteki payını yüzde 30 seviyelerinden yüzde 41e çıkardık. Ben Türkiye Belediyeler Birliğinin de encümen üyesiyim. Bu konuda Belediyeler Birliği olarak iş makineleri veriyoruz. OSTİMde üretilen makineleri ben encümene taşırım. Belediyelerin kullanabileceği araç ve gereç varsa onları da taşırız. Bu sayede hem esnafımıza hem de milli sanayiye katkı sağlayacağız diye konuştu.

BIRINCI EL MAKINELER ANKARADA YOĞUN ŞEKILDE YAPILIYOR

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim de İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi olarak 144 tane üretici firmanın bir arada bulunduğu uluslararası pazarlarda Türk iş makinesi markasının dünyaca aranan bir değer olmasını sağlamak için birlikte çalışan bir kümelenmeyiz. İç Anadolu Belediyeler Birliğine belediyelerin ihtiyaçları olan makinelerin ekipmanların yedek parçaların ve diğer hizmet araçlarının temini konusunda niyetlendik. Bu anlamda önce Yenimahalle Belediyesi sonra bütün İç Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğine talebimizi ilettik. Başkanımız Fethi Yaşara çok teşekkür ediyorum dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın İç Anadolu Belediyeler Birliğine ve Başkan Fethi Yaşara protokol nedeniyle teşekkür etti. İŞİM ve Birlik arasındaki protokolün kendileri için çok güzel bir başlangıç ve örnek olacağını bildiren Aydın şu görüşleri paylaştı: Bu bizim hayal ettiğimiz bir şey. Sadece Türkiye değil yakın coğrafya dahil iş ve inşaat makinelerinin odağı merkezi burası. Birinci el makineler Ankarada yoğun şekilde yapılıyor. İkinci el makinelerin bütün satış noktaları burada odaklanıyor. Bunların yedek parçasını yapanlar bütün dünyaya satanlar burada. Burada yurt dışına da iş yapan çok ciddi firmalarımız var diye ifade etti.