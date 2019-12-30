İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası

İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta Kasaplığın Elkitabı, Hanımefendi’nin Ziyareti, İyi Şanslar, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Bir Nefes Dede Korkut, Meraklısı İçin “ Öyle Bir Hikaye” oyunları seyircilerin karşısına çıkıyor. 5 Ocak Pazar günü Pazar Okumaları kapsamında Özen Yula’nın yazıp yönettiği Sonbahara Son Güller temsil edilecek. Haftanın çocuk oyunu ise Turta Girmemiş Orman.

Oyunlara dair detaylı bilgiler şöyle:

Kasaplığın Elkitabı, Cevahir Salon 1’de

6 Haziran 1944 günü Normandiya Çıkarması sırasında savaş bütün şiddetiyle devam ederken Arromanches'daki bir at kasabındaki bir kasabın kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını anlatan oyunda Selçuk Kıpçak, Ahenk Demir, Ahmet Dizdaroğlu ve kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Yazan: Boris Vian

Çeviren: Ayberk Erkay

Yöneten: Burak Karaman

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Tunay Uzuner

Müzik Çalıştırıcısı: Tunay Uzuner

Koreografi: Filiz Dursunoğlu

Dövüş Koreografisi: Ali Atilla Şendil

Oyun 19 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de temsillerine devam edecek

Hanımefendi’nin Ziyareti, Mecidiyeköy Büyük Sahnede

Avrupa’nın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Klara Zahanasyan, bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı 1 MİLYAR karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar. Bu andan itibaren kasabada Avrupa’nın temsil ettiği tüm entelektüel, hümanizmacı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü pazarlık bir anlamda tüm bunlardan vazgeçmeyi öngörmektedir.

Gönen Aykaç, Can Gürzap, Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, M. Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk, Şimal Kepçeli’nin rol aldığı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahnede 5 Ocak Pazar gününe kadar izlenebilir.

Yazan: Friedrich Dürrenmatt

Çeviren: Kemal Bekata

Yöneten: Can Gürzap

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Selen Korad Birkiye

İyi Şanslar, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede

Geçtiğimiz sezon yönettiği ve oynadığı “Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal) adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkan Okday Korunan bu defa yazıp yönettiği “İyi Şanslar” oyunu ile koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın varoluşsal meselelerini sorguluyor. Oyunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Güney Tinin rol alıyor. İyi Şanslar, 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Yazan & Yöneten: Okday Korunan

Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik: Alper Maral

Dramaturg: Eren Aysan

Düdüklüde Kıymalı Bamya, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Düdüklüde Kıymalı Bamya, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorguluyor. Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergiliyor. Oyundaki karakterlere Sevinç Niş, Ayla Baki Yücesoy, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor.

Oyun 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Memet Baydur

Yöneten: Serap Eyüboğlu

Dekor Tasarımı: Sertel Çetiner

Kostüm Tasarımı: Serpil Tezcan

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Müzik : Türkü Deyiş Çınar

Dramaturgi: Şafak Eruyar

Bir Nefes Dede Korkut, Üsküdar Stüdyo Sahnede

Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 2-3-4 Ocak tarihlerinde Üsküdar Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Yazan: Anonim

Yöneten: Gökçe Kurt Elitez

Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Işık Tasarımı: Önder Ay

Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Canan Kırımsoy

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde

Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…

Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 2-3-4 Ocak tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Sait Faik Abasıyanık

Uyarlayan: Savaş Dinçel

Yöneten: Ozan Uçar

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Oktay Köseoğlu

Pazar Okumaları, Garibaldi Sahnesinde

Sonbahara Son Güller, 1980 yılının en karışık günlerinde Gaziantep’te bir gazinoda şarkıcı kadınların zamana ayak uydurmaya çalışmasının hikâyesi. 5 Ocak Pazar günü Garibaldi Sahnesinde temsil edilecek. Oyunda Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Turan Günay, Banu Manioğlu, Cem Zeynel Kılıç, Ozan Dağara, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Nazlı Uğurtaş, İpek Gülbir, Lalizer Kemaloğlu ve Ferhat Işıktaş rol alıyor.

Yazan & Yöneten: Özen Yula

Yönetmen Yardımcısı: Özden Çiftçi

Turta Girmemiş Orman, Üsküdar Stüdyo Sahnede

Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağın lezzetli çileklerini yemesi yasaklanan ejderha ve arkadaşı Devcan’ın maceralarını anlatan oyun Üsküdar Stüdyo Sahnede 4 yaş üzeri izleyicilerini bekliyor olacak.

Yazanlar: Dila Er & Gözde Kısa

Yöneten: Elif Erdal

Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: Akın Yılmaz

Müzik: Deniz Gürzumar

Koreografi: İzmir Tenim

Dramaturg: Günay Ertekin

Turta Girmemiş Orman Üsküdar Stüdyo Sahnede 5 Ocak Pazar günü saat 13.00’de temsil edilecek.