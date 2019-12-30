İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası

İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta Kasaplığın Elkitabı, Hanımefendi’nin Ziyareti, İyi Şanslar, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Bir Nefes Dede Korkut, Meraklısı İçin “ Öyle Bir Hikaye” oyunları seyircilerin karşısına çıkıyor. 5 Ocak Pazar günü Pazar Okumaları kapsamında Özen Yula’nın yazıp yönettiği Sonbahara Son Güller temsil edilecek. Haftanın çocuk oyunu ise Turta Girmemiş Orman.
Oyunlara dair detaylı bilgiler şöyle:
Kasaplığın Elkitabı, Cevahir Salon 1’de
6 Haziran 1944 günü Normandiya Çıkarması sırasında savaş bütün şiddetiyle devam ederken Arromanches'daki bir at kasabındaki bir kasabın kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını anlatan oyunda Selçuk Kıpçak, Ahenk Demir, Ahmet Dizdaroğlu ve kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
Yazan: Boris Vian
Çeviren: Ayberk Erkay
Yöneten: Burak Karaman
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Tunay Uzuner
Müzik Çalıştırıcısı: Tunay Uzuner
Koreografi: Filiz Dursunoğlu
Dövüş Koreografisi: Ali Atilla Şendil
Oyun 19 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de temsillerine devam edecek
Hanımefendi’nin Ziyareti, Mecidiyeköy Büyük Sahnede
Avrupa’nın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Klara Zahanasyan, bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı 1 MİLYAR karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar. Bu andan itibaren kasabada Avrupa’nın temsil ettiği tüm entelektüel, hümanizmacı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü pazarlık bir anlamda tüm bunlardan vazgeçmeyi öngörmektedir.
Gönen Aykaç, Can Gürzap, Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, M. Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk, Şimal Kepçeli’nin rol aldığı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahnede 5 Ocak Pazar gününe kadar izlenebilir.
Yazan: Friedrich Dürrenmatt
Çeviren: Kemal Bekata
Yöneten: Can Gürzap
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Dramaturg: Selen Korad Birkiye
İyi Şanslar, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede
Geçtiğimiz sezon yönettiği ve oynadığı “Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal) adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkan Okday Korunan bu defa yazıp yönettiği “İyi Şanslar” oyunu ile koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın varoluşsal meselelerini sorguluyor. Oyunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Güney Tinin rol alıyor. İyi Şanslar, 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilir.
Yazan & Yöneten: Okday Korunan
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Alper Maral
Dramaturg: Eren Aysan
Düdüklüde Kıymalı Bamya, Üsküdar Tekel Sahnesinde
Düdüklüde Kıymalı Bamya, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorguluyor. Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergiliyor. Oyundaki karakterlere Sevinç Niş, Ayla Baki Yücesoy, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor.
Oyun 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Memet Baydur
Yöneten: Serap Eyüboğlu
Dekor Tasarımı: Sertel Çetiner
Kostüm Tasarımı: Serpil Tezcan
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Müzik : Türkü Deyiş Çınar
Dramaturgi: Şafak Eruyar
Bir Nefes Dede Korkut, Üsküdar Stüdyo Sahnede
Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 2-3-4 Ocak tarihlerinde Üsküdar Stüdyo Sahnede izlenebilir.
Yazan: Anonim
Yöneten: Gökçe Kurt Elitez
Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Işık Tasarımı: Önder Ay
Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Dramaturg: Canan Kırımsoy
Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde
Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…
Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 2-3-4 Ocak tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Uyarlayan: Savaş Dinçel
Yöneten: Ozan Uçar
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Serhat Akın
Müzik: Oktay Köseoğlu
Pazar Okumaları, Garibaldi Sahnesinde
Sonbahara Son Güller, 1980 yılının en karışık günlerinde Gaziantep’te bir gazinoda şarkıcı kadınların zamana ayak uydurmaya çalışmasının hikâyesi. 5 Ocak Pazar günü Garibaldi Sahnesinde temsil edilecek. Oyunda Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Turan Günay, Banu Manioğlu, Cem Zeynel Kılıç, Ozan Dağara, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Nazlı Uğurtaş, İpek Gülbir, Lalizer Kemaloğlu ve Ferhat Işıktaş rol alıyor.
Yazan & Yöneten: Özen Yula
Yönetmen Yardımcısı: Özden Çiftçi
Turta Girmemiş Orman, Üsküdar Stüdyo Sahnede
Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağın lezzetli çileklerini yemesi yasaklanan ejderha ve arkadaşı Devcan’ın maceralarını anlatan oyun Üsküdar Stüdyo Sahnede 4 yaş üzeri izleyicilerini bekliyor olacak.
Yazanlar: Dila Er & Gözde Kısa
Yöneten: Elif Erdal
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç
Işık Tasarımı: Akın Yılmaz
Müzik: Deniz Gürzumar
Koreografi: İzmir Tenim
Dramaturg: Günay Ertekin
Turta Girmemiş Orman Üsküdar Stüdyo Sahnede 5 Ocak Pazar günü saat 13.00’de temsil edilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz