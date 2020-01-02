Başkent'in duvarlarına renk geliyor…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent merkez ve ilçelerinde alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için düğmeye bastı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki boş gri beton duvarlar; ressamların fırçalarından çıkan Ankara’ya özgü desenlerle donatılarak can bulmaya başladı.

İlk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar, Ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle görsel bir şölene dönüştü.

“BAŞKENT’İN ÇEHRESİNE ESTETİK DOKUNUŞLAR”

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Başkent’in dört bir yanında bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler ile kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları ve ışıklandırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Ankara’yı güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Aktepe, “Sürekli yenilenen ve elden geçirilen kentin çehresini Başkent’e yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçelerde boş bulunan gri duvarların renklenmesi için manzara ve portre resimleri başta olmak üzere grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık” dedi.

“BAŞKENT’E ÖZGÜ DEĞERLER SOKAK DUVARLARINDA”

Proje kapsamında öncelikli olarak Başkent’in flora ve faunasına ait değerlerin resmedileceğini açıklayan Aktepe, şöyle konuştu:

“Öncelikle Ankara ile simgeleşen Anıtkabir, Ankara Kalesi gibi değerlerin yanı sıra Sevgi Çiçeği, Ankara Çiçeği, Ankara Kedisi, Ankara Tiftik Keçisi, Ankara Güvercini gibi endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştirilecek. Bu sayede kentimize özgü değerlere sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlayacağız.”

ŞEHRİ RENKLENDİREN DETAYLAR

Elmadağ Giriş Köprüsü ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki toplam 300 metrekareden oluşan düz beton duvar üzerine Ankara Çiğdemi, Ankara Beyaz Güvercini ve Türk Bayrağı resmedildi.

Ressam Şenol Karakaya’nın koordinatörlüğünde 7 ressamın 20 gün süren ortak çalışmasıyla ortaya çıkan eserin vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığını ifade eden Aktepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehircilik kurallarına uygun kentin güzelliğine güzellik katacak çağdaş, modern ve estetik ve sanatsal çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.