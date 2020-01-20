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Mamak’ta santur konseri büyüledi

Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin buluşma noktası olan Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, Santuri Sedat Anar’ın konserine ev sahipliği yaptı.

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Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde Santuri Anar, arasında kendi bestelerinin de bulunduğu eserleri çaldı. Konsere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen konserde Santuri Anar, okuduğu ilahilerin yanı sıra çaldığı santur ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sanat insanlığın ortak hissi

Sanatın insanlığın ortak hissi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Osmanlı'da da kullanılan kanuna benzer özel çalgı olan santur müzik aletinin güzel tınısı tarihi bir mekanda vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Düğmeci, “Mamak'ı kültürel alanda ileriye taşımak için kültür ve sanat etkinliklerine önem veriyoruz. Mamak Belediyesi olarak teknik alt yapıyla birlikte kültürel yapının da oluşmasına katkı sağlıyoruz” dedi.
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