- 23 Ara 2021 - 10:48 G: 23 Ara 2021 - 10:50

Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık?

Kültürün ve sanatın başkenti Altındağ'da, müzeler arası bilet kardeşliği kampanyasının kapsamı genişledi. Altındağ’ın 1 müze kardeşi daha oldu.Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi yakınlarında hangi restoranlar var?

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören “Müze Kardeşliği” kampanyasının kapsamı genişledi. Altındağ’da bulunan 5 müzenin iş birliği yaptığı kampanyaya 1 müze daha eklendi. Ankara Kalesi’nde yer alan Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi de kardeşlik kampanyasına katıldı. Bundan böyle, Altındağ'da bulunan 5 değil 6 müzeyi ziyaret eden misafirlere, bilet fiyatlarında indirim yapılacak.

İNDİRİMLİ BİLET İMKANI

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve son olarak Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi’nin dahil olduğu kampanya, yıl boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında, müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret eden bir kişi, diğer 5 müzeye tam bilet değil, indirimli bilet ücreti ödeyerek giriş yapabiliyor.

MÜZELERE TALEP ARTTI

Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının arttığını ve müzelerin daha fazla ilgi çektiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ziyaretçi sayılarına baktığımızda hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Altındağ Ankara'nın en önemli turizm merkezi ve çok sayıda önemli müzeye sahip... Turizme destek vermek için müzeler arası işbirliği yapmamız da, büyük ilgi gördü.  Bu işbirliği sayesinde müzelere olan ilgi arttı. Kampanyamız devam ediyor. Ziyaretçi sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyorum.” dedi.

MÜZELER PAZARTESİ GÜNÜ KAPALI

Müzeleri ziyaret etmek ve kampanyadan faydalanmak isteyen ziyaretçilere çok önemli hatırlatma... Kampanya kapsamında yer alan 6 müzenin tamamı Pazartesi günleri kapalı... Sırasıyla müzelerin açılış ve kapanış saatleri şöyle:

• Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 17: 00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

Altınköy Açık Hava Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

• Gökyay Vakfı Satranç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00-12:30 ve 13:30 - 18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

• Rahmi M. Koç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00 - 19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

• Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00-18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

• Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 09:00-18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

23 Ara 2021 - 10:48 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi? mask
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, Mimarı kimdir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Ahmet Hamdi Akseki Camii Kim Yaptı, Mimarı kimdir?
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mamak askerlik şubesi çalışma saatleri, Adres ve Telefonları Nedir? mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mamak askerlik şubesi çalışma saatleri, Adres ve Telefonları Nedir?
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Tarih Belli Oldu, Meteoroloji Açıkladı... mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Tarih Belli Oldu, Meteoroloji Açıkladı...
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? Harikalar Diyarı hangi semtte? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? Harikalar Diyarı hangi semtte?
Ankara Çatı Tadilatı Yapan Yerler Nerelerdir? İşte Ankarada çatı tamiri yapanlar mask
Ankara Çatı Tadilatı Yapan Yerler Nerelerdir? İşte Ankarada çatı tamiri yapanlar
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı … mask
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı …
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021 mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama! mask
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama!
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
Ankarada Nerede Fal Baktırılır? Ankara Kahve Falı Bakan Yerler? Fala Nasıl Bakılır? mask
Ankarada Nerede Fal Baktırılır? Ankara Kahve Falı Bakan Yerler? Fala Nasıl Bakılır?
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var? mask
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var?
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede? mask
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede?
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? mask
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi? mask
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?
23 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir? mask
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir?
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022 mask
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022
Ankara Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL? mask
Ankara Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?
Ankara Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Eğriova Göleti Ankara Kaç Km? Eğriova Tabiat Parkı Giriş Ücreti mask
Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Eğriova Göleti Ankara Kaç Km? Eğriova Tabiat Parkı Giriş Ücreti
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor? mask
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor?
Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım? mask
Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım?
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi? mask
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?
Türkiye'nin Bir Ucundan Diğer Ucuna Kaç Saatte Gidilir? Ankara'nın Bir Ucundan Bir Ucu Kaç Km? mask
Türkiye'nin Bir Ucundan Diğer Ucuna Kaç Saatte Gidilir? Ankara'nın Bir Ucundan Bir Ucu Kaç Km?
Macaristan’a Nasıl Gidilir? Macaristan Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Macaristan 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir? mask
Macaristan’a Nasıl Gidilir? Macaristan Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Macaristan 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir?
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları mask
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor? mask
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor?
Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım? mask
Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım?
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık? mask
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık?
Ankara Bağlum İsmi Nereden Gelir? Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Bağlum İsmi Nereden Gelir? Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kayaş İsmi Nereden Gelir? Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Tandoğan İsmi Nereden Gelir? Tandoğan İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Tandoğan Meydanı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Tandoğan İsmi Nereden Gelir? Tandoğan İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Tandoğan Meydanı Nerede, Nasıl Gidilir?
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar... mask
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar...
Gölbaşı'nın Su Sorunu İçin Sayılı Günler! Proje Hızla İlerliyor! mask
Gölbaşı'nın Su Sorunu İçin Sayılı Günler! Proje Hızla İlerliyor!
Altındağ'da Sosyal Bir Gün! Belediye Başkanı Çocuklarla Çocuk Oldu! mask
Altındağ'da Sosyal Bir Gün! Belediye Başkanı Çocuklarla Çocuk Oldu!
Gata Üroloji Kliniğine Keçiören Belediyesi Desteği! Hizmete Açıldı! mask
Gata Üroloji Kliniğine Keçiören Belediyesi Desteği! Hizmete Açıldı!
Ankara Kent Konseyi Başkanından 100. Yıllar Teşekkürü! mask
Ankara Kent Konseyi Başkanından 100. Yıllar Teşekkürü!
Keçiören Yeni Semt Pazarına Kavuşuyor! Artık Son Virajda! mask
Keçiören Yeni Semt Pazarına Kavuşuyor! Artık Son Virajda!
Pursaklar Belediyesi'nden Konservatuar Yolculuğu! Yaşam Merkezi Yeni bir Hayatı Araladı! mask
Pursaklar Belediyesi'nden Konservatuar Yolculuğu! Yaşam Merkezi Yeni bir Hayatı Araladı!
Endemik Vadisine Gençler Çıkarması! Pursaklar Belediyesinden Doğa Buluşması! mask
Endemik Vadisine Gençler Çıkarması! Pursaklar Belediyesinden Doğa Buluşması!
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Takımı Sezona İyi Başladı! mask
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Takımı Sezona İyi Başladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi? mask
Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık? mask
Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi hangi saatlerde açık?
Türkiye'nin Bir Ucundan Diğer Ucuna Kaç Saatte Gidilir? Ankara'nın Bir Ucundan Bir Ucu Kaç Km? mask
Türkiye'nin Bir Ucundan Diğer Ucuna Kaç Saatte Gidilir? Ankara'nın Bir Ucundan Bir Ucu Kaç Km?
Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Duymadığınız Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının… mask
Ankara’daki Akay Kavşağı Hakkında Duymadığınız Şok Bilgi! Akay ne demek, ne anlama gelir?! Meğer Akay Kavşağının…
Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Belli Oldu! Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? Seferleri Ne Zaman, Hangi Güzergahlara Gidiyor? mask
Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Belli Oldu! Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? Seferleri Ne Zaman, Hangi Güzergahlara Gidiyor?
Yılbaşı 2022 Emekliye İkramiyesi Var Mı? Emekliye 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi, Ne Zaman Ödenecek? mask
Yılbaşı 2022 Emekliye İkramiyesi Var Mı? Emekliye 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi, Ne Zaman Ödenecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status