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Hava ambulansı Akut Apandisit hastası için havalandı

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Akut Apandisit hastası bir kişi, hava ambulansı ile alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde rahatsızlanan Batuhan Ç.’ye, Felahiye Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonrasında Akut Apandisit teşhisi konuldu. Kayseri’ye sevk edilmesi gereken Burhan Ç. için hastane yetkilileri hava ambulansı talebinde bulundu.

Yapılan talep sonrasında hava ambulansı Kayseri’den havalanırken, hasta Burhan Ç. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında helikopterin ineceği alana getirildi. Hava ambulansı tarafından alınan Burhan Ç., kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.
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