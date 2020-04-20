TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında yer alan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile din görevlileri, yaşlı ve hastalardan gelen hiçbir talebi geri çevirmiyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte gerekli çalışmalara başladıklarını ve toplumun her kesimine yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Özellikle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının bu dönemde daha elzem bir hal aldığına dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

“140 bin din görevlimiz ve gönüllümüzle birlikte 81 il ve tüm ilçelerde kapı kapı dolaşarak nerede bir ihtiyaç varsa onu gidermenin çabasını gösteriyoruz. Hiçbir yardım talebini geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. İyiliğin hizmetkarı, bu sürecin adsız kahramanları din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, sadece market ve pazar alışverişi, maaş çekme veya yardım kolileri ulaştırmakla yetinmiyor. Kimi zaman odun kırarak, kimi zaman yaşlımızın evinin önüne beton dökerek, kimi zaman bağ ve bahçe bakımı yaparak, kimi zaman sokakları dezenfekte ederek, kimi zaman evlere sıcak yemek götürerek, kimi zaman soba borusu temizleyerek, kimi zaman da evlerinde televizyonu bulunmadığı için uzaktan eğitime devam edemeyen yavrularımıza kol kanat gererek toplumun her kesimine ulaşıp ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.”

“KAPANMAYACAK KARDEŞLİK KAPILARI ARALANIYOR”

İnsanlığın dini ve manevi hayatına hizmet eden, her daim topluma rehberlik ve önderlik eden din görevlileri ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin bu zor günlerde de taşın altına elini koyarak yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olduğuna dikkati çeken Açık, “Uzak yakın, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden, saat mefhumu gözetmeksizin kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, kapanmayacak kardeşlik kapılarını aralıyor” diye konuştu.

Açık, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bu özverili ve fedakarane çalışmanın karşılığında yüzlerdeki tebessüm ve hayır duasının din görevlileri ve gönüllülerin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmam Hatibi Ali Tekke de böyle bir dönemde başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Tekke, “80 yaşındaki Ayten Aslan’a yardım ulaştırdık. Bu esnada tarlasında çapa ve benzeri yapılması gereken işler olduğunu söyledi ve bizde bu işleri de yaparak talebini yerine getirdik” şeklinde konuştu.

Mersin’in Tarsus ilçesi Kırıt Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Muhammed Furkan Yıldız ise, özellikle yaşlılardan gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini belirterek, “Evinden çıkamayan 82 yaşındaki Mehmet amca zeytin ağaçlarının ilaçlanmasını istedi. Bizde gerekli ekipmanları alarak Mehmet amcamızın isteğini yerine getirdik” dedi.

Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım, her gün düzenli olarak yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirterek, “Yakacak odunu kalmadığını belirten bir yaşlımızın odunlarını kırarak hazır hale getirdim. Bu tür işleri ben de, diğer arkadaşlarım da memnuniyetle yapıyoruz” diye konuştu.