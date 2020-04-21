Altındağ Belediyesi: Bir Telefonla Kapınızdayız

BİR TELEFONLA KAPINIZDAYIZ...

Altındağ Belediyesi, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında olacak. Bu süreçte Altındağlıların 444 3919 Altın Masa Çağrı Merkezi'ni araması yeterli olacak.

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yardımına koşabilmek için ekipleri yine seferber etti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, sokak hayvanlarını unutmayacaklarının da altını çizdi. Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi’nin sevgi dolu yardım eli, geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da Altındağ’ın her köşesine uzanacak. Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz…” dedi.

SEVGİ DOLU YARDIMLAŞMA

Altındağlı vatandaşların sokağa çıkma yasağı süresince mağdur olmaması için yine seferber olduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Herkese yetişebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Büyüklerimizin eczane ve ekmek ihtiyaçları için yardımlarına koşacak, acil ihtiyaçları gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Hemşehrilerimizin 444 3919 Altın Masa Çağrı Merkezimizi aramaları yeterli olacak.Bir telefonla yanlarında olacağız." diye konuştu.