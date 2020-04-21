Çankaya Belediyesinden Çocuklara 100.Yılda 100.000 Kitap

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı etkin mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklara kitap armağan ediyor. Ulusal egemenliğin 100. Yılında çocuklara 100 bin kitap dağıtımına başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar ile Bilim Hikayelerinden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları serilerini ve Türk Bayrağını çocuklarımıza armağan ediyoruz açıklamasında bulundu.

ATATÜRKÇÜ YÜZ GÜÇLÜ YÜZ

Salgın hastalık sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yaşını bu yıl evlerde kutlamanın buruk sevincini yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Bize ulusal egemenliğimizi armağan eden önderimiz Mustafa Kemal Atatürkü ve bize bu vatanı vatan yapan tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 100. Yılımızı hepimizin sağlığı için maalesef evlerimizde kutlayacağız.

Çocuklarımız için ve ulusal egemenliğimizin 100. Yılı için bu yıl çok güzel etkinlikler planlamıştık. Ancak salgın hastalığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılması kaçınılmaz tedbirler gerektirdi. Belediye olarak tüm tedbirleri alıyor halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı da eğlenceli kitaplarla sevindirmek istedik. 100. Yılımızda 100 bin kitabı çocuklarımızla buluşturuyoruz.

Milletimizin egemenliği çocuklarımızın geleceği ve 23 Nisanın neşesi için bayrağımızı ve kitaplarımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. 100 yıl önce meclisimiz kuruldu ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu. 100 yıl sonra biz yine Atatürkçü yüz Güçlü yüz. Yaşasın cumhuriyet yaşasın demokrasi yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı. Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisanı kutluyor gelecek yıl büyük bir coşkuyla yine çocuklarımızla kutlayacağımızı belirtmek istiyorum ifadelerinde bulundu.

6-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Taşdelenin verdiği bilgiye göre 6-8 yaş çocuklarının eğlenerek öğrenmesini amaçlayan Bilim Hikayeleri serisinde Arni Rüzgarı Merak Ediyor Çikolatam Neden Eriyor Tim Elma ve Yerçekimi Didi Enerji İstiyor Rikinin Robotu Kanatlının Pusulası Kuki Donmuş Gölde Uçan Balonlar Eğlencenin Sesi Hava Her Yerde adlı 10 farklı kitap yer alıyor.

Çocuklar rüzgarın oluşması çikolatanın erimesi yerçekimi havanın dolaşımı sesin oluşması gibi merak edilen bilimsel konuları hikayelerle öğreniyor. 8-12 yaş arası çocuklara yönelik Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar adlı çocuk kitabı serisi ise Bremen Mızıkacıları Peter Pan Son Yaprak Bencil Dev Bir Çift Söz Shakespeare ve Van Gogh kitaplarından oluşuyor.

Çankaya Çocuk Kitapları serisi için talepte bulunmak isteyen vatandaşlar Çankaya Belediyesi Destek Merkezinin 0 312 458 90 30 numaralı telefonu arayabilir.