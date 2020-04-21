Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi

VATANDAŞTAN BAŞKAN ALTINOKA YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Koronavirüs salgınıyla birlikte cadde sokak park ve pazarlarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiörenli vatandaşlardan gelen yoğun sevgi gösterilerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Altınok Eğer Keçiörene ait olursanız kalbinizde beyninizde ve yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkâr olursunuz. Biz de güller şelaleler güzellikler şehri Keçiöreni yeniden parlayan yıldız yapmak için gönül alıp gönüller yapmak için hizmetkâr olduk dedi.

ALTINOK VATANDAŞI TEK TEK SELAMLIYOR

Göreve geldiği 1994 yılından bu güne kadar Keçiörenlilerin gönlünde taht kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki koronavirüs günlerinde de vatandaşlarla olan samimi muhabbetini sürdürmeye devam ediyor. Cadde sokak park ve pazarlardaki denetimlerini aralıksız sürdüren Altınok belediyenin öz kaynaklarıyla üretilen maske ve dezenfektanları evlerinde kalmaya özen gösteren ve ihtiyaçları nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara bizzat kendisi dağıtıyor.

Maske ve dezenfektan dağıtımı sırasında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları tek tek selamlayan Altınok samimi sohbetler eşliğinde mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE ÇOK İYİ BİR DİYALOĞUM VAR

Başkan Altınok Keçiörende her yaş grubundan vatandaşla kurduğu muhabbete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak özellikle çocuklarla ve gençlerle kurdukları samimi ilişkiden büyük keyif aldığını söyledi. Altınok Çocuklarla ve gençlerle çok iyi bir diyaloğum var. Çünkü çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceği umudu ümidi ikbali ve istikbalidir.

Çocuklarımıza ve gençlerimizle çok iyi ilgilenip onlara iyi bakmamız onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Her dönemde çocuklarla ve gençlerle samimi bir sevgi bir bağımız oluşmuştur bu bağ hala da devam etmektedir diye konuştu.

İLÇEMİZİ MODERN BİR KENT HALİNE GETİRDİK

Altınok Keçiörenlilerin sevgisini boşa çıkarmayacaklarını geçmişe olduğu gibi bugün de ortaya koyacakları eserlerle anılacaklarını söyleyerek şunları dile getirdi: Bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık parklarımızın bakımlarını yaptık tesislerimizin eksiklerini giderdik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek istiyorsanız eserler bırakmanız gerekir.

Bizler de ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle gecekonduları ortadan kaldırarak ilçemizi modern kent haline getirdik. Basın Yayın Keçiören Belediyesi Sorumluluk Bildirgesi