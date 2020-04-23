Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:15 TSİ

Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın!

Sincan Belediyesi resim kursunu evlere taşıdı çocuklar aileleriyle birlikte resim yapmanın keyfini çıkardı.

mask

ÇOCUKLARLA RESİM YAPMAK HİÇ BU KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI

KORONAVIRÜS SALGINI SEBEBIYLE OKULLARA BIR SÜRE ARA VERILDI UZAKTAN EĞITIM DÖNEMI BAŞLADI. ÇOCUKLARIN EVDE VERIMLI ZAMAN GEÇIREBILMESI IÇIN SINCAN BELEDIYESI ÇOK SAYIDA ALTERNATIF SUNUYOR. BUNLARDAN BIRI DE ÜCRETSIZ RESIM KURSLARI. ÇOCUKLAR BU KURS SAYESINDE HAYAL GÜCÜNÜ GELIŞTIRME FIRSATI YAKALARKEN AYNI ZAMANDA EĞLENIYOR.

Sincan Belediyesi resim kursunu evlere taşıdı çocuklar aileleriyle birlikte resim yapmanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime başlamasının ardından aileler çocukların gelişimi için türlü aktiviteler aramaya başladı. Sincan Belediyesi etkinlikleri dijital ortama taşıyarak bu konuda büyük bir başarıya imza attı. Kukla yapım atölyesinden çocuk tiyatrolarına kadar çok sayıda etkinlik internet ortamda hizmete sunuldu. Uzmanlar resim ve benzeri aktivitelerin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

Etkinlikler içerisinde resim kursu da büyük beğeni topladı. Resim öğretmeni tarafından çocuklar için keyifli mi keyifli videolar hazırlandı. Çocukların anlayabileceği şekilde çeşitli hayvan figürleri çizildi. Kurs öğrenciler ve ailelerinden tam not aldı. Çocuklarının daha verimli zaman geçirmesini isteyen aileler EKULTUR.SINCAN.BEL.TR [http://ekultur.sincan.bel.tr] internet adresinden resim kursu videolarına ulaşıp çocuklarla birlikte bu etkinliğe ortak olabilir.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da Sokağa çıkma yasağında bandolu 23 Nisan kutlaması mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağında bandolu 23 Nisan kutlaması
TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı mask
TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın! mask
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın!
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor mask
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor
Sincan Belediyesi Filosuna 100 Araç ve İş Makinası Daha Kattı mask
Sincan Belediyesi Filosuna 100 Araç ve İş Makinası Daha Kattı
Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı mask
Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL