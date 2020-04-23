Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın!

ÇOCUKLARLA RESİM YAPMAK HİÇ BU KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI

KORONAVIRÜS SALGINI SEBEBIYLE OKULLARA BIR SÜRE ARA VERILDI UZAKTAN EĞITIM DÖNEMI BAŞLADI. ÇOCUKLARIN EVDE VERIMLI ZAMAN GEÇIREBILMESI IÇIN SINCAN BELEDIYESI ÇOK SAYIDA ALTERNATIF SUNUYOR. BUNLARDAN BIRI DE ÜCRETSIZ RESIM KURSLARI. ÇOCUKLAR BU KURS SAYESINDE HAYAL GÜCÜNÜ GELIŞTIRME FIRSATI YAKALARKEN AYNI ZAMANDA EĞLENIYOR.

Sincan Belediyesi resim kursunu evlere taşıdı çocuklar aileleriyle birlikte resim yapmanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime başlamasının ardından aileler çocukların gelişimi için türlü aktiviteler aramaya başladı. Sincan Belediyesi etkinlikleri dijital ortama taşıyarak bu konuda büyük bir başarıya imza attı. Kukla yapım atölyesinden çocuk tiyatrolarına kadar çok sayıda etkinlik internet ortamda hizmete sunuldu. Uzmanlar resim ve benzeri aktivitelerin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

Etkinlikler içerisinde resim kursu da büyük beğeni topladı. Resim öğretmeni tarafından çocuklar için keyifli mi keyifli videolar hazırlandı. Çocukların anlayabileceği şekilde çeşitli hayvan figürleri çizildi. Kurs öğrenciler ve ailelerinden tam not aldı. Çocuklarının daha verimli zaman geçirmesini isteyen aileler EKULTUR.SINCAN.BEL.TR [http://ekultur.sincan.bel.tr] internet adresinden resim kursu videolarına ulaşıp çocuklarla birlikte bu etkinliğe ortak olabilir.