Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:42 TSİ

HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü.

mask

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı’nda toplandı.

Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra grubun Taksim Meydanı’na yürümesine izin verildi. Öte yandan grup üyelerinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Grup, DİSK’e ait çelengi Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu mask
Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi   mask
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi  
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi mask
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL