Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadı.
Trabzonspor yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde belirtilen esasları dikkate alarak gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz