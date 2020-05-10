* Yenimahalle’den emektar annelere karanfil sürprizi

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının belirli saatler arasında kaldırılması ile Yenimahalle sakinleri parkların ve yeşil alanların tadını çıkardı.

Yenimahalle’de sokağa çıkma yasağından muaf olan 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra yürüyüş yapmak ve temiz hava almak için parklar ve yeşil alanları tercih etti.

*Yenimahalle’de yaşlıların tercihi yeşil alanlar

22 Mart tarihinden itibaren Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ilçe sakinleri temiz hava almak ve rahatlamak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda vakit geçirdi. Uzun süre sonra dışarı çıkmanın keyfini doyasıya çıkaran ilçe sakinleri yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.

Sokağa çıkma yasağının 4 saat süreyle kaldırılmasını fırsat bilerek parklarda zamanını geçiren 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda gerekli uyarıları yapan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ilçe sakinlerine moral vermek ve Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla karanfil çiçeği dağıttı.

Yaşar,“Uyarıları dikkate alan vatandaşı tebrik ediyorum”

Uzun süredir evlerinden çıkmayarak salgınla mücadele de uyarıları dikkate alan ilçe sakinlerine teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “65 yaş üstü vatandaşlarımız 45 gün’ü aşkın süredir Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve psikolojik olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

4 saat süreyle sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla vatandaşlarımız Yenimahalle’nin yeşil alanlarında ve parklarında huzur buldu. Bu kısa zaman aralığında maske ve eldiven kullanarak temizlik kurallarına uyan, sosyal mesafe kuralına dikkat eden bütün ilçe sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.