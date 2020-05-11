Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti

Gençlerbirliği bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanarak testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline; Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından korona virüs tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından Başkent ekibi antrenmanlara başlayacak.