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Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.

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Gençlerbirliği bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanarak testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline; Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından korona virüs tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından Başkent ekibi antrenmanlara başlayacak.
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