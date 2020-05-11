Gençlerbirliği bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanarak testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline; Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından korona virüs tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından Başkent ekibi antrenmanlara başlayacak.
Bugün 13:27 TSİ
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz