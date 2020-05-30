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Ankara Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıttı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla üretilen 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektanı vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

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KEÇİÖREN BELEDİYESİ 1 MİLYON ADET MASKE, 100 BİN ŞİŞE DEZENFEKTAN DAĞITTI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla üretilen 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektanı vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından üretilen 1 milyon adet maske ve Keçiören Ovacık’ta kurulan laboratuvarlarda üretilen 100 bin şişe dezenfektanı vatandaşlara dağıttı.

MASKE VE DEZENFEKTANLAR KEÇİÖREN’DE VE ANKARA’DA DAĞITILDI

Başkan Turgut Altınok, Keçiörenli ve Ankaralı vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için koronavirüs vakasının görüldüğü ilk haftadan itibaren üretime geçtiklerini kaydederek, maske ve dezenfektanların Başkent’teki diğer ilçeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda da dağıtımının yapıldığını aktardı.

NORMALLEŞME SÜRECİNE TAM DESTEK

Tela yapıştırma makinesini devreye sokarak maske üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarının bilgisini de veren Altınok şunları söyledi:

“Ülkemizde Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgınla mücadelemizi isabetli adımlarla sürdürmeye devam ediyoruz. Salgınla eş zamanlı olarak yaptığımız AR-GE çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında maske ve deznfektan üretimine kolonya üretimini de ekledik. Normalleşme sürecinde de Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz. İnsan sağlığını ön planda koruyucu ve önleyici salgın politikamızla koronavirüs belasını el birliğiyle atlatacağız.”
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