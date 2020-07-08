Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.
Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi’ne yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi’ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar belediyeyi arayarak görevlilere eşya bağışı yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Belediye ekipleri verilen adresten eşyaları alıp, Sevgi Evi’ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.