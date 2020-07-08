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- 08 Tem 2020 - 13:27

Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.

Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi’ne yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi’ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar belediyeyi arayarak görevlilere eşya bağışı yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Belediye ekipleri verilen adresten eşyaları alıp, Sevgi Evi’ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. 
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