Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Şehit Süleyman Can İlkokulunun bahçesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, yoğunluk oluşmaması için her sınıftan 10 öğrenci ve velileri katıldı. Öğrenciler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında sandalyelere aralıklı oturtuldu.
Öğrencilere kitapları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar dağıttı ve kitap içeriği hakkında velilere bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önderliğinde, çocukların Kovid-19 salgını sürecinde eğitimden kopmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Akpınar, "Bugün yurt genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yaklaşık 5 milyon 230 bin kitap basılarak çocuklarımıza ulaştırılıyor. Biz de başkent Ankara'mızda bir grup öğrencimizi buraya davet ederek kamuoyunu bilgilendirmek açısından böyle bir program yaptık." dedi.
Akpınar, eserin her sınıfa uygun olarak farklı temalarda hazırlandığını belirterek velilerin kitapları okullardan ücretsiz temin edebileceklerini aktardı.
Salgınla ilgili gidişatın olumlu olması temennisinde bulunan Akpınar, öğrencilerle buluşmayı beklediklerini sözlerine ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.